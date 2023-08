Xem ngay tử vi tuổi bính dần năm 2021 có gì đặc biệt

Mỗi người sẽ có từng ngôi sao chiếu mệnh và chúng đều mang ý nghĩa riêng. Việc xem tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 diễn biến ra sao sẽ giúp bạn có thể biết trước được vận mệnh năm đó của mình. Từ đó, có kế hoạch để giảm bớt đi vận xui, tăng độ may mắn.

- Thiên can tuổi: Bính gặp năm Tân là hợp, rất tốt.

1. Tử vi tuổi bính dần năm 2021 nam mạng

+ Tổng quan

- Phương diện công việc, ngoại giao

Năm nay các bính dần nam có thể bị mất một vài mối quan hệ trong công việc. Ngoài ra, việc ngoại giao không khởi sắc hơn năm trước là mấy. Vòng quay mối quan hệ của các anh có thể bị thu nhỏ lại, nên cẩn thận hơn khi ra quyết định buôn bán, kinh doanh mới.

Năm nay các bính dần nam có thể bị mất một vài mối quan hệ trong công việc

- Phương diện tài chính

Năm nay các sao nam bính dần có lẽ sẽ phải chi tiêu nhiều hơn vào mọi mặt trong cuộc sống. Về tiền bạc, bạn sẽ không được hanh thông lắm, đương nhiên sẽ có thuận lợi như cũng không tránh khỏi vài rủi ro ngoài dự tính của bản thân.

- Phương diện gia đạo

Về gia đạo, vợ chồng có thể thỉnh thoảng xảy ra một vài xung đột, vấn đề có thể xuất phát từ chuyện làm ăn của gia đình. Tuy nhiên, may mắn nhờ vợ chồng biết thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau nên cuộc sống trôi qua dễ dàng, an nhiên.

Nhờ vợ chồng biết thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau nên cuộc sống trôi qua dễ dàng, an nhiên

- Phương diện sức khỏe

Năm nay, nam tuổi bính dần sẽ không tốt về đường sức khỏe lắm, nếu có đau ốm thì lâu khỏi hơn. Trong đó, các quý ông nên đặc biệt lưu ý các bệnh lý về đường tiêu hóa hay dạ dày. bên cạnh sự nghiệp thì chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng rất quan trọng để tránh tự làm hại cho mình.

Kết luận:

Đây sẽ làm một năm tương đối yên bình đối với tử vi tuổi bính dần năm 2021 nam mạng. Ngoài chuyện công việc, các bạn nam cũng nên cẩn thận chú ý chuyện đi lại và ăn uống.

Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ nhưng không được chủ quan, vì để đạt được thành công thì ngoài nỗ lực bạn cũng cần tạo phúc đức bằng những hành động giúp đỡ những người khó khăn hơn mình để vượt qua một năm thật suôn sẻ và may mắn.

+ Phương pháp giải hạn tử vi tuổi bính dần nam mạng

- Cúng sao giải hạn

Bạn nên dâng sớ cầu lộc, cầu tài và cầu bình an mỗi tháng và cùng vào ngày 25 âm lịch, giờ hoàng đạo là 19-21 giờ. Khi cúng, nhớ thắp 20 ngọn đèn và làm lễ lạy về hướng Đông.

- Giải hạn tuổi bính dần năm 2021 theo tuổi hợp

Tuổi Bính Dần tốt nhất nên kết hợp với người tuổi thìn sinh năm 1988 trong năm nay. Đây là hai tuổi rất hợp có thể giúp đỡ lẫn nhau cho bản mệnh, còn trong công việc thì nên hợp tác theo đà thăng tiến.

Tuổi Bính Dần tốt nhất nên kết hợp với người tuổi thìn sinh năm 1988 trong năm nay

Trong năm nay, bạn sẽ kỵ với những người sinh năm 1990 và 1992. Đây được xem là 2 tuổi không tốt, khi kết hợp dễ mang đến những tiêu cực cho bản mệnh, chuyện làm ăn cũng không suôn sẻ, dễ bị phá hoại hay công việc chung hợp tác cũng không thành.

- Luận tháng tốt xấu năm 2021 cho nam mạng bính dần

Tháng tốt: tháng 1 và tháng 5 âm lịch, đây là những tháng tốt để tuổi Bính Dần có thể kết giao thêm được những mối quan hệ công việc mới hay khởi sự đi xa.

Tháng xấu: tháng 3 và tháng 10 âm lịch, đây là 2 tháng chủ sẽ gặp khó khăn về làm ăn, mọi việc sẽ không được như mong đợi.

2. Tử vi tuổi bính dần năm 2021 nữ mạng

+ Tổng quan

- Phương diện công việc, ngoại giao

Đây được xem là năm khá tốt để các quý cô bính dần xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hơn nữa, các chị em sẽ còn được quý nhân giúp đỡ nên việc ngoại giao hay công việc theo đó cũng thuận lợi và đạt được kết quả tốt đẹp như ý muốn.

Tuổi bính dần nữ mạng

- Phương diện tài chính

Trong năm tân sửu, nữ mạng tuổi bính dần có thể sẽ phải đầu tư nhiều tiền bạc vào công việc làm ăn. Mặc dù sẽ có những lúc gặp khó khăn, trở ngại nhưng nhờ may mắn được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ và vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

- Phương diện gia đạo

Thành công trong công việc nhưng 2021 lại không phải là năm nữ bính dần gặp may mắn trong tình cảm và gia đạo, mâu thuẫn rất dễ xảy ra xảy ra gây nhiều buồn phiền trong lòng. Bên cạnh đó, năm tân sửu thì trong nhà hoặc họ hàng nội tộc, anh em có thể có xảy ra những chuyện buồn, vì thế nên lưu ý cẩn trọng.

2021 không phải là năm nữ bính dần gặp may mắn trong tình cảm và gia đạo

- Phương diện sức khỏe

Bệnh về đường tiêu hóa hay bệnh tật do ăn uống sẽ đe dọa đến sức khỏe của các quý cô tuổi bính dần trong năm 2021. Bạn cũng nên giữ gìn sức khỏe cho những chuyến đi công tác xa.

Kết luận: các bạn nữ bính dần sẽ có công việc tương đối tốt, nhiều cơ hội đi xa trong năm 2021. Tuy nhiên, một số trục trặc trong chuyện tình cảm có thể khiến cho niềm vui không trọn vẹn. Lời khuyên là bình tĩnh, bớt nóng giận sẽ giúp các mối quan hệ của bạn trở nên tốt hơn.

Phương pháp giải hạn tử vi tuổi bính dần 1986 nữ mạng năm 2021

- Cúng sao giải hạn

Tuổi Bính Dần năm 2021 nữ sẽ gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng. Bạn nên cầu an đầu năm, tốt nhất nên giải hạn mỗi tháng hoặc tối thiểu vào các tháng kỵ là tháng 4, 8 âm lịch. Nên cúng vào ngày 21 âm lịch, từ 21-23 giờ, thắp 7 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ.

- Giải hạn tử vi bính dần 1986 nữ mạng năm 2021

Tuổi hợp: nữ bính dần năm 2021 sẽ hợp với những người sinh năm 1972, 1988. Khi kết hợp làm ăn với những tuổi này thì việc gì cũng đều gặp được may mắn, thuận lợi.

Tuổi kỵ: Trong năm tân sửu những người sinh năm 1974, 1982 rất khắc kỵ với tuổi nữ bính dần, làm việc gì cũng không tốt, mang đến nhiều khó khăn hoặc buồn phiền trong cuộc sống cho cả đôi bên.

Nữ bính dần năm 2021 sẽ hợp với những người sinh năm 1972, 1988

- Luận tháng tốt xấu nữ bính dần trong năm 2021

Tháng tốt: tháng 1, tháng 9 âm lịch được xem là những tháng tốt nhất trong năm 2021 của quý cô bính dần. 2 tháng này làm việc gì cũng sớm đạt kết quả như mong muốn, có quý nhân phù hộ.

Tháng xấu: rơi vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ yếu là những chuyện thị phi hoặc chuyện buồn trong gia đạo.

- Hướng xuất hành tốt cho tuổi bính dần trong năm 2021

Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì đã xuất hành đi lễ chùa ngay sau đêm giao thừa, có người bắt đầu vào sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Ba Tết, mùng Năm tùy vào hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng người tuổi bính dần nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021:

* Mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): xuất hành theo hướng Tây Nam

* Mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): xuất hành hướng Hướng Tây Bắc, Đông Nam.

* Mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): xuất hành hướng Đông Nam, Tây Bắc.

- Tuổi xông nhà tốt cho gia chủ bính dần trong năm 2021

Gia chủ tuổi bính dần đầu năm tân sửu nên mời những người sinh năm kỷ hợi, bính thìn, tân sửu đến xông nhà để mọi việc trong năm 2021 đều được diễn ra thuận lợi, tài lộc đầy nhà, may mắn cả năm, làm ăn suôn sẻ phát đạt.

Nữ Bính Dần cần bình tĩnh, bớt nóng giận sẽ giúp các mối quan hệ của bạn trở nên tốt hơn

Hy vọng với những thông tin thú vị về xem tử vi tuổi bính dần năm 2021 sẽ giúp bạn có những kế hoạch hợp lý, chu toàn nhất cho một năm tân sửu hanh thông và may mắn. Tuy nhiên, thành công hay may mắn phần lớn sẽ do những nỗ lực, cố gắng của chính bản thân bạn, những ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo.