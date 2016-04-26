Xem đường tình duyên cho những người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đa phần phẩm hạnh đoan chính, tâm hồn thuần khiết, thành khẩn, thẳng thắn, lòng dạ hiền lành, lương thiện, vì thế mọi người đều vui thích khi ở bên bạn. Người sinh năm Hợi thường chân thật trong chuyện tình cảm, ít có ý nghĩ hãm hại người khác. Nếu bạn yêu một người tuổi Hợi, anh ta sẽ không bao giờ lừa dối hay đùa giỡn với bạn. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Hợi tạo cho người khác cảm giác sai lầm rằng anh ta ngổc nghếch, ngớ ngẩn, nên thường bị lừa gạt và đùa bỡn, trêu cợt. Bởi vậy, khi bạn yêu, hãy nhớ phải thận trọng. Người tuổi Hợi rất lạc quan, yêu đời, tuyệt đối sẽ không làm điều gì dại dột vì tình.

Người tuổi Hợi thuộc mẫu người thiên về vật chất, họ rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Đôi khi lại là kẻ ham mê, đắm chìm trong thanh sắc. Nói chung, người tuổi Hợi ít khi chủ động bắt quen với người khác, nếu anh ta hồ hởi trò chuyện với ai, hẳn anh ta đã có cảm tình với người đó rồi.

Sự đắm tình và nét đáng yêu của người tuổi Hợi sẽ giúp bạn có được những bước tiến dài trên con đường tình duyên, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm suôn sẻ, ngọt ngào. Người bạn đời của bạn dường như càng lúc càng thấu hiểu con người bạn, bạn sẽ cảm thấy nỗi vui sướng bội phần trong tình yêu. Hơn nữa, cô ấy sẽ không vì chuyện nhỏ mà nổ ra đấu khẩu, điều này sẽ mang đến thật nhiều niềm vui, tình cảm khó mà rạn nứt hay phai nhạt được.

Nữ giới tuổi Hợi tính tình ôn nhu, lương thiện, giàu tình cảm, trong mắt người khác phái, bạn là một người tình đáng yêu hoặc một cô vợ bé bỏng dịu dàng, khiến phái mạnh rất muốn che chở, bao bọc, bởi vậy bạn được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng mặt khác, bạn cũng có một cá tính khá ngang bướng, chẳng qua bạn không biểu hiện ra mà thôi. Nhu nhược và mềm yếu chính là khuyết điểm của bạn. Tình yêu giúp bạn sau khi lập gia đình có thể trở thành một bà mẹ tốt. Bạn không thích chủ động mà thích được người khác quan tâm, và là người ủng hộ hôn nhân kiểu cũ. Khi bạn đã kết hôn, chồng bạn rất yên tâm về gia đình, vì bạn rất đảm đang, quả đúng là một người vợ hiền.

Tính cách nam giới tuổi Hợi gần giống nữ giới tuổi này, cũng là một người ôn hòa, lương thiện, nhưng có một ưu điểm trội hơn họ, đó là đầu óc tỉnh táo và kiên nghị. Quan điểm về tình yêu của bạn thiếu hẳn sự chủ động, song đầy ắp mộng ước. Bạn thường mong có được một mối tình nồng nàn, cháy bỏng, nhưng trên con đường kiếm tiền, bạn thường cảm thấy cô độc, lạnh lẽo. Điểm thiếu sót của bạn chính ở chỗ, bạn luôn có thái độ đòi hỏi sự khẳng định, chắc chắn trong tình yêu. Bạn quan niệm về gia đình khá cứng nhắc, đòi hỏi vợ con phải có thái độ chung thủy, tuyệt đối không được “bắt cá hai tay”, điều đáng tiếc là, những khi ấy bạn thường không biết biểu đạt, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, có thể khiến vợ con hiểu lầm.

Nói chung, người tuổi Hợi phù hợp với tuổi Mùi, tính cách của Dê, Mèo, Lợn, khá ôn hòa, nhân hậu, tương đồng nhau, có thể gọi là đại cát đại lợi. Còn nếu phối hợp với người tuổi Dần thì hung cát đan xen, tuy nhiên về già sẽ được hạnh phúc. Người tuổi Hợi thường không hợp lắm với tuổi Tỵ và tuổi Thân.