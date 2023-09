Xem 4 tướng bàn chân biết ngay tài vận lên như diều gặp gió, cuộc sống được hưởng phúc, hậu vận an nhàn

Theo thuật xem tướng, những người có bàn chân khuyết, lõm sâu như chiếc thuyền úp hoặc mặt trăng lưỡi liềm nằm giữa thường là người được hưởng cả tài lẫn phúc. Họ đa phần là những người thành đạt, có quyền cao chức trọng hoặc có địa vị xã hội. Ngược lại, nếu lòng bàn chân phẳng như ván thì người đó có tướng nghèo hèn, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cả đời không thể khấm khá lên được.

Có nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Ông bà xưa có nói nốt ruồi son tượng trưng cho sự may mắn và hưng thịnh, vì vậy dù ở bất cứ đâu trên cơ thể nó cũng mang một ý nghĩa tích cực. Đặc biệt, đối với phụ nữ có nốt ruồi son dưới lòng bàn chân thì xác định cả đời sung sướng. Trong nhân tướng học cho rằng, nốt ruồi ở chân thì nói lên được người đó là chân đi và bôn ba khắp nơi, nhưng nếu có nốt ruồi son ở lòng bàn chân thì cuộc sống chỉ toàn điều tốt đẹp.

Những người này không những gặp nhiều may mắn mà còn đem đến may mắn cho người khác. Nhìn chung, hậu vận không phải lo lắng bất cứ điều gì, an nhàn hưởng phước, sống sung sướng đến hết đời.

Bàn chân nhỏ nhắn nhưng lòng bàn chân dày

Phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn nhưng lòng bàn chân dày chính là người đào hoa, có nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, cuộc đời họ không hề lận đận mà trái lại tràn đầy hạnh phúc, viên mãn, nhất là sau 40.

Họ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Bản mệnh của họ tốt đến nỗi nhà chồng cũng được hưởng lây sự may mắn từ họ. Hay nói cách khác họ mang may mắn đến cả cho chồng và gia đình chồng.

Vậy bàn chân dày sướng hay khổ? Quan trọng là bàn chân phải có kích thước nhỏ; với lòng bàn chân dày mới được xem là tướng bàn chân sướng. Còn bàn chân to và dày sẽ báo hiệu một ý nghĩa khác.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.