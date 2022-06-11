Vượt qua sóng gió cuộc đời: 3 tuổi thời trẻ vất vả, từ năm 40 tuổi trở đi, vận trình ổn áp, tích lũy được khối tiền lớn, cuộc sống an nhàn, hưởng phước con cháu

Nhưng đến tuổi trung niên, con giáp này như bỗng thức tỉnh, dần lộ ra vuốt nhọn sắc bén của mình. Nhất là trong công việc, thực lực xuất sắc của tuổi Dần khó mà che giấu khi việc gì đến tay con giáp này cũng được giải quyết gọn gàng, làm đâu thắng đó.

Thời còn trẻ, người tuổi Dần không mặn mà với chuyện kiếm tiền cho lắm, làm việc cũng không quá cố gắng, vận khí chỉ có thể coi là tầm thường, không tốt cũng không quá xấu.

Người tuổi Dần làm việc rất chú trọng chất lượng, ghét nhất là sự cẩu thả, giỏi lợi dụng lợi thế xung quanh mình để đạt được cơ hội thăng tiến. Vì thế, từ trung vận trở đi, tuổi Dần sẽ đặt phần lớn tâm trí ở sự nghiệp, bộc lộ hết những gì mình có.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người không coi trọng đời sống vật chất cho lắm, nhất là thời còn trẻ, con giáp này lại càng không quá quan tâm tới việc kiếm tiền, cũng không có nhiều chí hướng to lớn như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng khi tuổi tác tăng dần, kinh nghiệm từng trải ngày càng nhiều, con giáp này dần nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền và bất đầu ra sức kiếm tiền.

Người tuổi Ngọ vốn rất thông minh, lại ham học hỏi, chỉ cần là việc mình muốn làm, họ sẽ kiên trì từ đầu tới cuối. Cho nên bước sang trung vận, thực lực của con giáp này trở nên càng thêm vững mạnh, kinh nghiệm tích lũy sâu dày, mạng lưới xã giao rộng rãi, lại thêm tài hoa sẵn có của bản thân, con giáp này dễ dàng đạt được điều bản thân mong muốn, trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng, vừa có tiền lại vừa có phúc khí.

Tuổi Tỵ

Với con giáp tuổi Tỵ, tiền bạc không phải là thứ mà họ quan tâm nhất. Trong mắt họ, có rất nhiều thứ quan trọng hơn vật chất, song họ cũng rất hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống hiện thực này. Họ biết tuy tiền bạc không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng có những việc bắt buộc phải dùng đến tiền mới có thể giải quyết được.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ sẽ cố gắng hết sức mình để giành được những thứ cần thiết trong cuộc sống. Như những chú ong chăm chỉ, những chú kiến cần cù, năng nhặt chặt bị, đến một ngày họ nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ, đó cũng là lúc mà họ bước vào tuổi trung niên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!