VƯỢNG KHÍ 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), 3 con giáp phát tài không ngớt, tài lộc tăng cao vun vút, làm một lãi mười

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:20

Trong 2 ngày đầu tuần tới đây, có 3 con giáp may mắn chạm đỉnh công danh, làm ăn thuận lợi, có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Do đó, những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, Mùi đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Họ không chỉ bên cạnh tuổi Mùi bước qua gian khổ mà còn giúp con giáp này xây dựng sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi Mùi nhận về muôn vàn tài lộc trong 2 ngày đầu tuần tới đây. Công việc của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bản mệnh ghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nếu biết tận dụng cơ hội, tuổi Mùi chắc chắn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian này.

VƯỢNG KHÍ 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), 3 con giáp phát tài không ngớt, tài lộc tăng cao vun vút, làm một lãi mười - Ảnh 1
Người tuổi Mùi nhận về muôn vàn tài lộc trong 2 ngày đầu tuần tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường thể hiện bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Con giáp này không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói nhưng họ thường dùng hành động để chứng minh. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Theo tử vi, người tuổi Ngọ có vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong 2 ngày đầu tuần tới đây. Con giáp này dễ dàng chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi có được những vị trí chủ chốt trong tập thể. Cuộc sống đã dần ổn định, trong thời gian này, bản mệnh có thể nên thử sức ở những lĩnh vực mà mình yêu thích hay hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở trước đó. Vận trình đang lên, tuổi Ngọ làm đâu thắng đó, làm gì cũng thành công.

VƯỢNG KHÍ 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), 3 con giáp phát tài không ngớt, tài lộc tăng cao vun vút, làm một lãi mười - Ảnh 2
Theo tử vi, người tuổi Ngọ có vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong 2 ngày đầu tuần tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần tới, người tuổi Hợi sẽ phát triển công danh, vận trình xuôi thuận. Con giáp nếu là người kinh doanh sẽ ký kết được những hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương thì Hợi sẽ được đồng nghiệp công nhận, cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Con giáp có được cuộc sống thoải mái, dư dả nhiều tháng về sau.

VƯỢNG KHÍ 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), 3 con giáp phát tài không ngớt, tài lộc tăng cao vun vút, làm một lãi mười - Ảnh 3
Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần tới, người tuổi Hợi sẽ phát triển công danh, vận trình xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dưới đây là danh sách 3 con giáp may mắn trong 8 ngày tới, họ sẽ gặp được những cơ may nào để bứt phá, gặt hái được thành tích khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

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