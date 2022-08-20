Vừng ơi mở ra, bao nhiêu phước báu tràn về top 3 con giáp này vào chiều 20/8, lộc lá hứng mãi không hết, tình duyên đỏ rực như mùa xuân về.

Xem tử vi chiều 20/8 của 12 con giáp, Lục Hợp xuất hiện cho thấy tuổi Tỵ sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Có vẻ hôm nay bạn sẽ vô cùng bận rộn và hoàn thành tốt công việc được giao. Mọi thứ nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này.

Thần Tài cũng sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho những người vẫn luôn làm việc chăm chỉ bấy lâu. Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này.

Về tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở, cho dù bạn và người ấy đang ở trong một mối quan hệ đi nữa thì hãy nhớ cả hai vẫn cần có không gian riêng, nếu không thì mối quan hệ sẽ khó mà duy trì và phát triển được. Việc cố kiểm soát nhau sẽ chỉ khiến tình cảm của hai bạn xuất hiện vết nứt.

Xem tử vi chiều 20/8 của 12 con giáp, Lục Hợp xuất hiện cho thấy tuổi Tỵ sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi chiều 20/8 nói rằng bản mệnh tuổi Ngọ có biểu hiện khá tốt trước người mình thích, được người khác ưu ái, nhưng đừng vội đưa ra những tín hiệu quá nhiều.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm, có vẻ sa sút, ngay cả một số việc làm thường ngày cũng mắc phải sai lầm.

Tài lộc: Qua sự giới thiệu của bạn bè, gặp được nhiều người từ các ngành nghề khác nhau, mở đường cho tương lai. Từ suy giảm đến hưng vượng, nhưng vẫn cần nỗ lực, vận thế sẽ càng tốt hơn.

Tử vi chiều 20/8 nói rằng bản mệnh tuổi Ngọ có biểu hiện khá tốt trước người mình thích, được người khác ưu ái. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay diễn ra bình ổn. Tử vi phương Đông nhận thấy vào chiều 20/8, tuổi Tuất đang có khoảng thời gian bình yên mãn nguyện không có gì cần bận tâm trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, tuổi này nếu đang làm công việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách thì nên cẩn trọng hơn để tránh sai sót, nhầm lẫn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Tuất nếu còn độc thân sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng nhờ có sự mai mối của người quen. May mắn là bản mệnh đang bắt đầu cởi mở và chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu đích thực.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Điềm báo tài chính của con giáp này có hao hụt, thất thoát do những sự cố bất ngờ xảy ra và khó có thể đề phòng trước.

Tử vi phương Đông nhận thấy vào chiều 20/8, tuổi Tuất đang có khoảng thời gian bình yên mãn nguyện Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.