Vừa qua ngày 7/9/2022, 3 con giáp này được đích thân Thần Tài nhớ mặt đặt tên trúng số độc đắc, Phật Bà độ mang làm gì cũng thành công, 99% có nhà lầu xe sang

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 04:31

Vừa qua ngày 7/9/2022, 3 con giáp may mắn này cát lợi hanh thông vạn sự như ý, được chiếu mạng vận trình tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Vừa qua ngày 7/9/2022, người tuổi Tuất được Tam Hội nâng đỡ nên có một ngày cực kỳ may mắn. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ tìm ra cách mới mẻ để giải quyết những nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc.

Hơn thế, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của đối phương, ắt hẳn bạn sẽ tiếp thu được những bài học hữu ích.
 

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng gia đình bạn đang có dấu hiệu lục đục. Nếu ai cũng chỉ biết việc của người ấy, không quan tâm đến nửa kia thì mối quan hệ tình cảm sẽ dần trở nên lạnh nhạt, tạo điều kiện để kẻ thứ ba chen chân.

 

Vừa qua ngày 7/9/2022, 3 con giáp này được đích thân Thần Tài nhớ mặt đặt tên trúng số độc đắc, Phật Bà độ mang làm gì cũng thành công, 99% có nhà lầu xe sang - Ảnh 1

Vừa qua ngày 7/9/2022, người tuổi Tuất được Tam Hội nâng đỡ nên có một ngày cực kỳ may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vừa qua ngày 7/9/2022, sức sáng tạo và khả năng lĩnh hội của bạn rất cao, có điềm quý nhân giúp đỡ. Nhưng công việc trong ngày lại gặp khó khăn, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình. Có nhiều ý tưởng và suy nghĩ muốn nói nhưng đứng trước lãnh đạo lại không cất lên lời.

Tình hình tài chính của tuổi Dần không tốt lắm, mặt khác bạn phải bỏ tiền cho nhiều khoản khác nhau. Bạn cần phải cố gắng nhiều hơn thì may ra mới có thể tích lũy được một ít. Tử vi tuổi Dần khuyên bạn hôm nay không nên dành thời gian cho việc đầu tư, rất khó để thành công.

Vừa qua ngày 7/9/2022, 3 con giáp này được đích thân Thần Tài nhớ mặt đặt tên trúng số độc đắc, Phật Bà độ mang làm gì cũng thành công, 99% có nhà lầu xe sang - Ảnh 2

Vừa qua ngày 7/9/2022, sức sáng tạo và khả năng lĩnh hội của bạn rất cao, có điềm quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm vừa qua ngày 7/9/2022 nảy sinh mâu thuẫn. Đào hoa vượng vô hình trung đẩy mối quan hệ gia đình vào chỗ bế tắc. Bản mệnh và nửa kia có thể sẽ đi đến kết cục đau lòng nếu người trong cuộc vẫn tiếp tục cố chấp bảo vệ cái tôi của mình.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Không có quá nhiều vấn đề cần lo lắng ở đây khi mọi rắc rối gần như đã được giải quyết ổn thoả. Con giáp này dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, các bước tiến trong công việc theo đó cũng dễ dàng hơn.

Vừa qua ngày 7/9/2022, 3 con giáp này được đích thân Thần Tài nhớ mặt đặt tên trúng số độc đắc, Phật Bà độ mang làm gì cũng thành công, 99% có nhà lầu xe sang - Ảnh 3

Vận trình tình cảm vừa qua ngày 7/9/2022 nảy sinh mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ khóa:   tử vi tử vi hôm nay tử vi 7/9 tử vi 7/9/2022 tử vi thứ 4 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng