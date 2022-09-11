Vừa qua đêm Rằm Trung thu, 3 con giáp hút tiền đầy túi, dễ ôm cơ ngơi khổng lồ, tin vui dồn dập, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 07:55

Tử vi dự đoán, qua đêm Rằm trung thu sẽ có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu làm việc rất cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu, họ sẽ quyết làm tới cùng, không bao giờ bỏ ngang. Khi hợp tác làm ăn, con giáp này là người sòng phẳng. Có lợi về tay tuyệt đối không bao giờ hưởng 1 mình mà công bằng, chia đều tất cả theo công sức bỏ ra. Cũng chính vì điều này mà tuổi Sửu được anh em bè bạn tâm phục khẩu phục, sẵn sàng đi theo. 

Trong công việc, bản mệnh biết cách lợi dụng sức mạnh đoàn kết, thế nên thất bại hầu như không có trong từ điển của con giáp này. Dự đoán qua đêm rằm trung thu đến, tuổi Sửu đã làm chuyện đó rất tốt, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng.

Vừa qua đêm Rằm Trung thu, 3 con giáp hút tiền đầy túi, dễ ôm cơ ngơi khổng lồ, tin vui dồn dập, một bước lên tiên - Ảnh 1
Dự đoán qua đêm rằm trung thu đến, tuổi Sửu đã làm chuyện đó rất tốt, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui khi qua đêm Rằm trung thu. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ.

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Vừa qua đêm Rằm Trung thu, 3 con giáp hút tiền đầy túi, dễ ôm cơ ngơi khổng lồ, tin vui dồn dập, một bước lên tiên - Ảnh 2
Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui khi qua đêm Rằm trung thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi dự báo, vừa qua đêm Rằm trung thu, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

Quý nhân của con giáp này có thể là tuổi Ngọ, Thìn, Sửu và Tỵ. Nếu chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy, con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà.

Vừa qua đêm Rằm Trung thu, 3 con giáp hút tiền đầy túi, dễ ôm cơ ngơi khổng lồ, tin vui dồn dập, một bước lên tiên - Ảnh 3
Theo tử vi dự báo, vừa qua đêm Rằm trung thu, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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