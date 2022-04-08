Vũ trụ xoay vần, cuối tháng 4, những con giáp này được thần mặt trời bảo hộ, tà khí thiêu rụi, phúc lành soi sáng

Tuổi Tuất nằm trong bộ tam hợp với năm Nhâm Dần, vào cuối tháng 4 cứ đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Tuất cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn. Tuổi Tuất nếu còn độc thân đi đến bất cứ đâu cũng có thể có cơ hội làm quen, tìm hiểu từ đó có thể tìm ra được ý trung nhân của cuộc đời, còn những người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thăng hoa nở rộ.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, bản mệnh có dự báo rất lạc quan về hiệu quả công việc trong năm nay. Tuổi Tuất cũng có thể có thể nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng của lãnh đạo. Bên cạnh đó, các cát tinh Phúc Đức, Phúc Tinh và Quý Thần phù hộ nên có thể hỗ trợ cho phương diện tài lộc và sự nghiệp của bản mệnh lên hương.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 4 bạn sẽ gặp may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tuổi Ngọ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và sở hữu quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Đặc biệt riêng trong lĩnh vực sự nghiệp, bản mệnh sẽ phá vỡ nhiều quy tắc thông thường, vươn lên tỏa sáng. Cát tinh Kim Quỹ hỗ trợ khiến cho vận tiền bạc càng thêm dồi dào. Nhờ có Tướng Tinh và tam hợp với Thái tuế, đường quan lộ của bạn cũng rộng mở hơn. Người này nhờ quen biết rộng, nhiều mối quan hệ tốt nên được quý nhân giúp đỡ.

Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà con giáp này gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Ngọ mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Hợi khá hiền lành, sống chất phác và không thích màu mè. Tử Vi cuối tháng 4 dự báo rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Năm nay những người tuổi Hợi sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho bản mệnh về khía cạnh tình cảm.

Trong thời điểm cuối tháng 4, tuổi Hợi đủ tự tin cộng với sự gia tăng của cảm xúc, các yếu tố thiên thời, địa lợi đã đủ, con giáp này chắc chắn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu có sự nỗ lực thực sự thì thời cơ thăng quan tiến chức sẽ sớm đến. Nếu biết giải tỏa áp lực công việc thì cạnh tranh với đối thủ sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, sự hộ mệnh của các sao tốt như Phúc Đức, Quý Thần, Phúc Tinh có thể mang lại cho con giáp này rất nhiều may mắn, tài lộc vượng phát. Bản mệnh cũng có thể gặt hái được nhiều thành quả từ sự vất vả, chăm chỉ của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.