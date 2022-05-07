Vũ trụ phát tín hiệu vào tháng 5, những con giáp có cơ hội phát tài, bận rộn đếm tiền, thu nhập vượt mong cầu, đối thủ phải lùi một bước nhường đường

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ.

Tháng 5 này, các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Hơn nữa, bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn triển vọng.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

Bên cạnh đó, nếu muốn có cuộc sống dư dả, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính, bởi con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có xu hướng tăng dần chứ không phải phất lên ngay sau một đêm. Bạn biết rằng mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, như vậy thì tỷ lệ thành công mới cao hơn.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, dù bạn bận rộn hơn hẳn song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Nếu muốn tăng nguồn thu nhập chính, hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng đã rủng rỉnh. Hãy hạn chế việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, với độ mạo hiểm và rủi ro cao.

Làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng, bạn có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Tuổi Ngọ

Tiền bạc không còn là vấn đề khiến người tuổi Ngọ phải bận tâm lo nghĩ thời điểm này do các nguồn thu đều tăng tiến nhanh chóng.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo với những số liệu và lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã vốn thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu có sẵn cơ hội.

Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được.

Tuổi Sửu

Tháng 5/2022, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những khởi sắc nhất định. Bên cạnh nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ cũng có cơ hội tăng tiến nhanh chóng.

Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu phát triển, đáng để duy trì và phấn đấu.

Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.