Vô tình chạm tay vào NGỌC NHƯ Ý, 3 con giáp bùng nổ lộc tài từ chiều 20/9, tiền của dư dôi, tiền ra ri rỉ, cuối ngày ắt có hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 02:30

Từ chiều 20/9, Thiên Cơ tiết lộ 3 con giáp đổi vận mãnh liệt, từ một thành hai, từ hai thành giàu vô kể.

Tuổi Dần

Từ chiều 20/9 nhờ có cát tinh trợ vận, tuổi Dần tự tin thể hiện năng lực của bản thân, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, người độc thân có thể tìm thấy một nửa cho mình trong ngày này. Những nét cá tính độc đáo của bản mệnh hấp dẫn đối phương, hãy cho cả hai một cơ hội để trò chuyện và cùng tìm hiểu thêm về nhau.

Các cặp đôi dù bận rộn cũng dành cho nhau không ít thời gian, cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật, tình cảm vì thế mà càng thêm gắn kết.

Vô tình chạm tay vào NGỌC NHƯ Ý, 3 con giáp bùng nổ lộc tài từ chiều 20/9, tiền của dư dôi, tiền ra ri rỉ, cuối ngày ắt có hỷ sự - Ảnh 1

Từ chiều 20/9 nhờ có cát tinh trợ vận, tuổi Dần tự tin thể hiện năng lực của bản thân, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của tuổi Thân từ chiều 20/9 tươi sáng vô cùng, đường công danh sự nghiệp trong ngày thăng tiến rõ rệt. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực xuất sắc trong thời gian vừa qua nên con giáp này có thêm cơ hội để phát triển, nâng cao vị trí bản thân lên hàng ngũ lãnh đạo.

Song khi đã đứng ở vị trí cao hơn thì bản mệnh hãy tự nhắc nhở bản thân phải luôn làm việc công minh chính trực, cư xử hài hòa với đồng nghiệp và cấp dưới để tránh bất hòa xảy ra. Bên cạnh đó, việc xử lý vấn đề linh hoạt sẽ giúp người tuổi Thân giải quyết công việc hiệu quả hơn, được nhiều người hài lòng hơn.

Vô tình chạm tay vào NGỌC NHƯ Ý, 3 con giáp bùng nổ lộc tài từ chiều 20/9, tiền của dư dôi, tiền ra ri rỉ, cuối ngày ắt có hỷ sự - Ảnh 2

Vận trình của tuổi Thân từ chiều 20/9 tươi sáng vô cùng, đường công danh sự nghiệp trong ngày thăng tiến rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày cho biết từ chiều 20/9 sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho người tuổi Tỵ trong ngày có Kiếp Tài đâu nhé. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chất lượng công việc hiện tại của mình. Bạn bè hoặc đồng nghiệp nhiệt tình chỉ ra lỗi sai và còn giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày.  

Vô tình chạm tay vào NGỌC NHƯ Ý, 3 con giáp bùng nổ lộc tài từ chiều 20/9, tiền của dư dôi, tiền ra ri rỉ, cuối ngày ắt có hỷ sự - Ảnh 3

Tử vi hàng ngày cho biết từ chiều 20/9 sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho người tuổi Tỵ trong ngày có Kiếp Tài đâu nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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