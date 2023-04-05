Vía bà phù trợ 3 con giáp TRÚNG lớn liên tục 7 ngày (6/4 - 12/4): giàu sang nhờ phúc đức, đổi vận nhờ quý nhân

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 12:29

Kết thúc rằm tháng 2 là thời gian 3 con giáp này thu lời liền tay, tỷ sự thuận lợi.

Tuổi Thìn

Tuy năm nay xung Thái Tuế, nhưng từ ngày 6/4 - 12/4, này mọi điều tốt lành sẽ tìm đến với các bạn cầm tinh con rồng, không những tài lộc hanh thông, sự nghiệp phát triển như ý, vận trình của người tuổi Thìn còn rất tốt, được quý nhân quan tâm, giúp đỡ trong công việc, thăng chức tăng lương, được cấp trên khen ngợi hết mực.

Nói chung, tháng này tuổi Thìn vô cùng suôn sẻ, tuy nhiên, các bạn nên học cách khiêm tốn để thu hút quý nhân đồng hành trong khoảng thời gian này.

Vía bà phù trợ 3 con giáp TRÚNG lớn liên tục 7 ngày (6/4 - 12/4): giàu sang nhờ phúc đức, đổi vận nhờ quý nhân - Ảnh 1
Tháng này tuổi Thìn vô cùng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày 6/4 - 12/4, người tuổi Dần được sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình phương diện tài lộc rất thuận lợi. Bản mệnh này dù làm nghề gì cũng có lộc, nhưng tài vận rõ rệt nhất vào thời điểm cuối tuần. 

Từ ngày 6/4 - 12/4, người tuổi dần còn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp nên đường công danh, sự nghiệp cũng có điềm báo thăng tiến, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy năm lực của mình thì sẽ nhanh gặt hái quả ngọt, đạt được những điều mình mong muốn.

Vía bà phù trợ 3 con giáp TRÚNG lớn liên tục 7 ngày (6/4 - 12/4): giàu sang nhờ phúc đức, đổi vận nhờ quý nhân - Ảnh 2
Từ ngày 6/4 - 12/4, người tuổi dần còn được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 6/4 - 12/4, tuổi Mão có một ngày vượng công danh nhờ Chính Quan tương trợ. Sự nghiệp hanh thông, với những gì bạn đã thể hiện thì rất có khả năng sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới. Chính cách làm việc tự tin, chắc chắn, có trách nhiệm của bạn đã gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Tất nhiên trong quá trình làm việc vẫn có những khó khăn xảy ra, sự thay đổi về vị trí chắc chắn không dễ dàng gì nhưng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Bạn sẽ sớm thích nghi được, làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng quá, hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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