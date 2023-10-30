Ví tiền của 3 con giáp dày cộm trong 3 tháng cuối năm: Sự nghiệp phát triển như ý, cuồn cuộn quét sạch gian khó, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 17:22

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây xây dựng cơ đồ lẫy lừng, tiền bạc rủng rỉnh trong 3 tháng cuối năm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Họ có tài năng, biết nhìn xa trông rộng. Đa phần con giáp này thường nhân hậu, luôn sẵn sàn giúp đỡ mọi người, coi trọng nghĩa khinh tài.

Một ưu điểm nữa là con giáp này thông minh, tài năng nhưng không kiêu ngạo. Họ có khả năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, trạng thái tích cực chứ không quá lo lắng và phiền muộn. Đây cũng là bí quyết giúp họ sớm vượt qua khó khăn, thử thách.

3 tháng cuối năm là thời điểm sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Công việc của họ ngày càng suôn sẻ, trôi chảy. Trong thời gian tới, người tuổi Mùi có thể thay đổi công việc. Cơ hội và thách thức đi liền với nhau.

Do đó, họ cần chuẩn bị tâm lý. Làm việc với tâm thế cởi mở, ham học hỏi, họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Ví tiền của 3 con giáp dày cộm trong 3 tháng cuối năm: Sự nghiệp phát triển như ý, cuồn cuộn quét sạch gian khó, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong 3 tháng cuối năm này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao?

Ví tiền của 3 con giáp dày cộm trong 3 tháng cuối năm: Sự nghiệp phát triển như ý, cuồn cuộn quét sạch gian khó, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngũ hành tương sinh cho thấy những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên của người tuổi Thìn. Trong 3 tháng cuối năm, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng do bạn bè hoặc người thân giới thiệu.

Trong thời điểm vui như thế này, bạn nên mở lòng và nói chuyện với mọi người xung quanh. Hãy cứ tự tin thể hiện chính bản thân mình, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy ấn tượng và yêu mến. Đừng sống mãi trong thế giới riêng.

Chính Ấn chiếu rọi, con giáp may mắn vào thời điểm này cũng có thể sắp xếp thời gian để lên kế hoạch để thực hiện các mục tiêu tương lai của mình. Hãy căn cứ vào năng lực của bản thân để đưa ra những hướng đi chính xác, bạn sẽ dần bước tới đỉnh cao.

Ví tiền của 3 con giáp dày cộm trong 3 tháng cuối năm: Sự nghiệp phát triển như ý, cuồn cuộn quét sạch gian khó, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 giờ sáng ngày 31/10: 3 con giáp giã từ túng thiếu, mưu sự tất thành, hậu vận không thiếu tiền tiêu, sự nghiệp phát triển cực tốt

Đúng 7 giờ sáng ngày 31/10: 3 con giáp giã từ túng thiếu, mưu sự tất thành, hậu vận không thiếu tiền tiêu, sự nghiệp phát triển cực tốt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải tràn trề, tài sinh phú quý vào đúng 7 giờ sáng ngày 31/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 31/10 tu vi ngay 1/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 38 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn