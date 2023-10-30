Ví tiền của 3 con giáp dày cộm trong 3 tháng cuối năm: Sự nghiệp phát triển như ý, cuồn cuộn quét sạch gian khó, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Họ có tài năng, biết nhìn xa trông rộng. Đa phần con giáp này thường nhân hậu, luôn sẵn sàn giúp đỡ mọi người, coi trọng nghĩa khinh tài.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, trạng thái tích cực chứ không quá lo lắng và phiền muộn. Đây cũng là bí quyết giúp họ sớm vượt qua khó khăn, thử thách.

Một ưu điểm nữa là con giáp này thông minh, tài năng nhưng không kiêu ngạo. Họ có khả năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

3 tháng cuối năm là thời điểm sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Công việc của họ ngày càng suôn sẻ, trôi chảy. Trong thời gian tới, người tuổi Mùi có thể thay đổi công việc. Cơ hội và thách thức đi liền với nhau.

Do đó, họ cần chuẩn bị tâm lý. Làm việc với tâm thế cởi mở, ham học hỏi, họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong 3 tháng cuối năm này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao?

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngũ hành tương sinh cho thấy những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên của người tuổi Thìn. Trong 3 tháng cuối năm, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng do bạn bè hoặc người thân giới thiệu.

Trong thời điểm vui như thế này, bạn nên mở lòng và nói chuyện với mọi người xung quanh. Hãy cứ tự tin thể hiện chính bản thân mình, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy ấn tượng và yêu mến. Đừng sống mãi trong thế giới riêng.

Chính Ấn chiếu rọi, con giáp may mắn vào thời điểm này cũng có thể sắp xếp thời gian để lên kế hoạch để thực hiện các mục tiêu tương lai của mình. Hãy căn cứ vào năng lực của bản thân để đưa ra những hướng đi chính xác, bạn sẽ dần bước tới đỉnh cao.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.