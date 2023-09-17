Ví của 3 con giáp dày lên từ ngày 17/9 đến ngày 25/9: TÀI KHÍ lúc nào cũng vây quanh, ngồi không ăn bát vàng, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị đan rổ đựng tiền, phát tài phát lộc từ ngày 17/9 đến ngày 25/9.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Từ ngày 17/9 đến ngày 25/9, người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. Họ vốn là những người làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ, lại kiểm soát tốt cảm xúc, khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát hơn. Ngoài ra, người tuổi Thìn có nhân duyên khá tốt trong lúc này, người độc thân mở ra mối quan hệ hứa hẹn, đôi lứa thêm bền chặt.

Ví của 3 con giáp dày lên từ ngày 17/9 đến ngày 25/9: TÀI KHÍ lúc nào cũng vây quanh, ngồi không ăn bát vàng, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức từ ngày 17/9 đến ngày 25/9 với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hon. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Ví của 3 con giáp dày lên từ ngày 17/9 đến ngày 25/9: TÀI KHÍ lúc nào cũng vây quanh, ngồi không ăn bát vàng, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Tử vi nói rằng từ ngày 17/9 đến ngày 25/9, tuổi Tuất đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, tuổi Tuất sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Lúc này, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

Ví của 3 con giáp dày lên từ ngày 17/9 đến ngày 25/9: TÀI KHÍ lúc nào cũng vây quanh, ngồi không ăn bát vàng, song hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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