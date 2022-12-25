Vào đúng 16h30 chiều nay (25/12), 3 con giáp ôm trọn giải đặc biệt 100 tỷ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia, kiểu gì cũng đổi đời phú quý, giàu có vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 04:22

3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng, phát tài đổi đời giàu sang, xóa sạch nợ nần, thoát khỏi kiếp nghèo đeo bám, cuộc sống lên hương viên mãn.

 

Tuổi Thân

Vào thời gian này, vận khí của người tuổi Thân sẽ tăng lên bất ngờ. Con giáp này dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc cũng sẽ có người giúp đỡ, tương trợ. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp.

Sự nghiệp của người tuổi Thân có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Những chú Khỉ đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Thân không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Vào đúng 16h30 chiều nay (25/12), 3 con giáp ôm trọn giải đặc biệt 100 tỷ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia, kiểu gì cũng đổi đời phú quý, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 1
Những chú Khỉ đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 16h30 chiều nay, tiền bạc của con giáp tuổi Dậu rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì Dậu cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần ra tay. 

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng. Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dậu sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. 

Trong thời gian này, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Dậu có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Dậu sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Vào đúng 16h30 chiều nay (25/12), 3 con giáp ôm trọn giải đặc biệt 100 tỷ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia, kiểu gì cũng đổi đời phú quý, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý vào 16h30 chiều nay được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng, trợ giúp rất nhiều cho đường tài vận. Chính vì thế, dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến.

Được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của con giáp tuổi Tý, vận thế của tuổi Hợi tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ.

Tài vận của những người cầm tinh con Chuột sẽ may mắn liên tục, do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, con giáp tuổi Tý có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng vào thời gian này, Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Vào đúng 16h30 chiều nay (25/12), 3 con giáp ôm trọn giải đặc biệt 100 tỷ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia, kiểu gì cũng đổi đời phú quý, giàu có vang danh thiên hạ - Ảnh 3
Tài vận của những người cầm tinh con Chuột sẽ may mắn liên tục, do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày 25, 26, 27/12/2022: Tiền bạc tới tay, giàu sang tới ngõ, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời

SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày 25, 26, 27/12/2022: Tiền bạc tới tay, giàu sang tới ngõ, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời

3 con giáp xoay chuyển cục diện, biến nghèo thành giàu, tiền bạc trải đầy đường đi, sự nghiệp bừng sáng, cuộc đời sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 25/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 22512/2022 tử vi chủ nhật ngày 25/12/2022 xem tử vi tử vi chủ nhật tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 45 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 45 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân