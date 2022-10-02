Vào thứ Hai đầu tuần (3/10/2022): May mắn tề tựu một chỗ, 3 con giáp bắt tay vào việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 10:29

Tử vi có nói, sang ngày thứ Hai đầu tuần là thời điểm Thần Tài đang ưu ái bạn nhất, vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, bước sang thứ Hai đầu tuần, tuổi Mão sẽ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn. Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh.

Con giáp này cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ nhưng bạn không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. Thay vào đó, tuổi Mão luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Cho tới thời điểm nhất định, bạn hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào về những gì mình đang có bởi chúng được làm ra từ chính đôi tay bạn. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian này.

Vào thứ Hai đầu tuần (3/10/2022): May mắn tề tựu một chỗ, 3 con giáp bắt tay vào việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, bước sang thứ Hai đầu tuần, tuổi Mão sẽ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng là một trong số những con giáp phát tài trong ngày thứ Hai đầu tuần. Bạn sẽ làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không ngồi không đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, suốt thời gian qua, tuổi Tý đã rất chăm chỉ và hoạt động hết mình, có trách nhiệm với bản thân. Tuổi Tý tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt. Và cũng chính nhờ vào những nỗ lực không ngừng, họ đã được đền đáp khi có thể tự tạo ra cơ hội đổi đời, giảm bớt gánh nặng tài chính trong suốt mùa dịch bệnh.

Dù tình hình khó khăn chung nhưng họ vẫn tìm ra cách để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và cả gia đình. Tử vi học cho thấy, thời gian này tuổi Tý không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Vào thứ Hai đầu tuần (3/10/2022): May mắn tề tựu một chỗ, 3 con giáp bắt tay vào việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 2
Tuổi Tý cũng là một trong số những con giáp phát tài trong ngày thứ Hai đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Tuất trước khi sang thứ Hai đầu tuần vì bạn may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó. Bản thân tuổi Tuất vốn rất chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng sự nỗ lực của mình sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Vì vậy mà trong thời gian này, sao may mắn chiếu rọi, Thần Tài đại giá quang lâm mang đến cho bạn nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp và tài lộc rủng rỉnh hơn. Nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh, bản mệnh nên tính toán dần là vừa. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc, những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Vào thứ Hai đầu tuần (3/10/2022): May mắn tề tựu một chỗ, 3 con giáp bắt tay vào việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 3
Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Tuất trước khi sang thứ Hai đầu tuần vì bạn may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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