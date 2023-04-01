Vào thứ 2, 3, 4 (ngày 3/4 - 5/4/2023): Rũ bùn đứng dậy, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, thay thời đổi vận, tài lộc đại phát, an nhàn hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 12:59

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách, nhưng trong thứ 2, 3, 4, những con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là những người trời sinh ra ở vạch đích, bởi họ sẽ phải chịu khá nhiều thử thách thời niên thiếu. Thế nhưng, tất cả chỉ là bước đệm để bùng nổ vận đỏ. Dự đoán trong thứ 2, 3, 4, tuổi Thân sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ.

Nhờ quý nhân giúp sức, tài lộc của người tuổi Thân trong giai đoạn này vô cùng dồi dào, mọi cố gắng của con giáp này đều được đổi lại bằng tiền bạc. Số dư tài khoản không ngừng tăng đồng nghĩa với cuộc sống của người tuổi Thân trở nên sung túc, dư giả.

Vào thứ 2, 3, 4 (ngày 3/4 - 5/4/2023): Rũ bùn đứng dậy, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, thay thời đổi vận, tài lộc đại phát, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có đam mê kiếm tiền làm giàu lớn hơn người. Họ sẽ đi tới thành công nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuổi Tuất chính là phải trải qua “khổ tận cam lai”, phải trải qua bĩ cực mới được hưởng trái ngọt.

Sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn, con giáp này sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời trong thứ 2, 3, 4. Có nhiều cách để tuổi Tuất có thể tăng thu nhập, như việc thay đổi trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái. Tất cả mọi thứ bạn làm đều hứa hẹn mang lại nhiều thành quả.

Vào thứ 2, 3, 4 (ngày 3/4 - 5/4/2023): Rũ bùn đứng dậy, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, thay thời đổi vận, tài lộc đại phát, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa thích khám phá, ưa vận động, luôn tràn đầy sự lạc quan, cá tính. Tử vi dự đoán, trong thứ 2, 3, 4, con giáp này còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có trước Tết Âm.

Vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tươi sáng, càng về cuối năm, vận đỏ càng bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt là khoảng thời gian này, sau khi tiễn biệt thử thách cuối cùng, người tuổi Ngọ có thể an nhàn hưởng phúc, không lo biến cố ập tới.

Vào thứ 2, 3, 4 (ngày 3/4 - 5/4/2023): Rũ bùn đứng dậy, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, thay thời đổi vận, tài lộc đại phát, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề mùng 10 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền cứ vơi lại đầy

Cận kề mùng 10 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền cứ vơi lại đầy

Đầu năm luôn là giai đoạn khiến mọi người phấn khởi nhất, chỉ cần lúc này nỗ lực cố gắng thì thời gian tới sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều thay đổi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi ngày 1/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 12 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng