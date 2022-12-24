Vào tháng 12 âm lịch: 3 con giáp lật ngược tình thế, đổi số giàu sang, vận may bùng nổ, hồng phát tề thiên, Tết đến phát tài

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 17:10

Tử vi cho thấy, trong tháng 12 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Mùi sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Vào tháng 12 âm lịch: 3 con giáp lật ngược tình thế, đổi số giàu sang, vận may bùng nổ, hồng phát tề thiên, Tết đến phát tài - Ảnh 1
 Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mùi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. Cộng thêm năng lực mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thân tiến lên cao.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, sang tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi sắp bước vào giai đoạn vận đỏ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Vào tháng 12 âm lịch: 3 con giáp lật ngược tình thế, đổi số giàu sang, vận may bùng nổ, hồng phát tề thiên, Tết đến phát tài - Ảnh 2
Theo tử vi, sang tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi sắp bước vào giai đoạn vận đỏ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh soi chiếu, vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Hợi cứ thế mà phất, đời sang trang mới. Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Hợi chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này.

Tuổi Dần

Xin chúc mừng người tuổi Dần vì trong tháng 12 âm lịch sẽ được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội cho con giáp này có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị thế của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến hoặc được nhận tiền thưởng là rất cao.

Vào tháng 12 âm lịch: 3 con giáp lật ngược tình thế, đổi số giàu sang, vận may bùng nổ, hồng phát tề thiên, Tết đến phát tài - Ảnh 3
Xin chúc mừng người tuổi Dần vì trong tháng 12 âm lịch sẽ được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có đường tài vận hanh thông, mà thời điểm này còn cho thấy người tuổi Dần có đường tình duyên rất đẹp. Những cặp đôi nếu có bất hòa trong thời gian trước thì đây là thời điểm lý tưởng để giãi bày mọi chuyện. Còn những người tuổi Dần đang độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia trong khoảng thời gian này.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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