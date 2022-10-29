Vào ngày mai 29/10/2022: Thiên Tượng chiếu mệnh, 3 con giáp thu bội lộc tài, may mắn bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, chuẩn bị mua rương mà chứa vàng cất bạc

Tử vi ngày mai 29/10 có Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai 29/10 vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai 29/10 cho hay, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Thông tin chỉ mnag tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.