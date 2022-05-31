Vào lúc 4h ngày bắt đầu tháng 5 âm lịch, 4 con giáp cẩn thận những ngày Cửu Độc, tiểu nhân quấy rối, tiền bạc túng thiếu, vận trình xuống cấp, tình cảm rối ren

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 4 con giáp nào vướng vào kiếp nạn Cửu Độc trong tháng 5 âm lịch này nhé!

Vào lúc 4h ngày bắt đầu tháng 5 âm lịch, 4 con giáp cẩn thận những ngày Cửu Độc, tiểu nhân quấy rối, tiền bạc túng thiếu, vận trình xuống cấp, tình cảm rối ren - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý - Chú ý chuyện tiền bạc

Tuổi Tý gặp đúng tháng có Đại Hao hung tinh hoành hành. Trong 9 ngày độc của tháng 5 âm lịch, nhất là những ngày "mạt độc nhật" (mức độ mạnh nhất) gồm ngày 25, 26, 27, tuổi Tý cần chú ý đến chuyện tiền bạc. Nên hạn chế thực hiện những giao dịch tiền lớn để tránh gặp bất lợi về tài chính.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần cảnh giác đề phòng tiểu nhân vay mượn hoặc dụ dỗ làm điều sai trái. Chúng có thể làm cho tuổi Tý rơi vào cảnh nghèo khó mà còn khiến gia đình gặp xui xẻo.

Trong tháng Cửu Độc, tuổi Tý vẫn có thể gặp những cơ hội tốt nếu biết cách cư xử khéo léo và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nếu bản mệnh biết hạ cái tôi xuống, lắng nghe người khác thì có thể nhận thấy sai sót của bản thân và tìm ra hướng đi đúng để bứt phá.

Tuổi Mão: Đề phòng tiểu tam

Tử vi nói rằng tuổi Mão đang rơi vào chuỗi ngày thăng trầm khá dài trong chuyện tình cảm. Dù độc thân hay đã có gia đình, con giáp này đều chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Trong thời điểm trời đất tụ khí độc, tinh thần của tuổi Mão cũng ở trong giai đoạn bất ổn, chuyện tình cảm phức tạp, rối ren, khó gỡ.

Trong nhũng ngày "trung độc nhật" (mức độ nguy hiểm trung bình) gồm 15, 16, 17 âm lịch, tuổi Mão cần cảnh giác với những trò công kích, ném đá giấu tay của tiểu tam. Nếu không, bản mệnh sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, làm ảnh hưởng xấu đến tình cảm của đôi bên và gia đình.

Tuổi Thìn: Đề phòng tiểu nhân quấy phá

Người tuổi Thìn cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá trong những ngày "mạt độc nhật" 25, 26, 27 âm lịch. Đây là những ngày trăng mờ tối, âm khí vượng làm tinh thần con người bất ổn. Nếu không tỉnh táo, đây sẽ là thời cơ tốt để tiểu nhân giở trò quấy phá.

Người tuổi Thìn cần đề cao cảnh giác, hành sự cẩn trọng, không nên gây hấn với người khác tránh rước họa vào thân.

Trong tháng Cửu Độc, tuổi Thìn vẫn gặp những may mắn nhất định trên con đường sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên giao nhiều vụ quan trọng. Ban đầu có thể gặp khó khăn nhưng khi đã quen việc thì tuổi Thìn có thể hoàn thành tốt.

Tuổi Thân: Cẩn thận lời ăn tiếng nói

Trong những ngày "mạt nhật độc", tuổi Thân phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh gây thị phi, gặp vạ miệng.

Đừng chỉ nói cho sướng miệng rồi vướng vào những rắc rối không đâu, nhẹ thì đấu khẩu qua loa, ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, nặng thì vướng vào tranh chấp, kiện tụng.

Dù phải đối mặt với khó khăn nhưng tuổi Thân vẫn có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển, khẳng định vị thế. Con giáp này nên nói chuyện cởi mở hơn, suy nghĩ lạc quan để chạm tới cơ hội phát triển.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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