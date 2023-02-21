Vào đúng 7h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 01:45

3 con giáp này được Thái Tuế soi đường, công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi trong thời điểm này.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hoạt bát, vui vẻ, giao tiếp tốt với mọi người, giỏi giao thiệp, quen biết nhiều người khác phái. Trong thời điểm này, người sinh năm Tý sẽ có vận đào hoa rực rỡ. Khi gặp được người mình thích, họ sẽ bắt đầu một hành trình hạnh phúc của tình yêu, nếu tình yêu phát triển tốt thì có thể bước vào hôn trường.

Vào đúng 7h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù tuổi Tý trước là hên hay xui thì Tý vẫn tiếp tục cố gắng. Vì niềm tin vững chắc là khởi đầu của vận mệnh. Nếu may mắn trong thời điểm này bạn có thể chớp lấy cơ hội hiếm thì có để thu hoạch bội thu về tài chính.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách tuyệt vời, khoan dung, cởi mở, người tuổi Dần rất tự chủ, có kỷ luật và có năng lực hành động mạnh mẽ, công việc đơn giản, không thích trì hoãn, có ý tưởng. Người tuổi Dần rất có trách nhiệm dù làm việc gì cũng phải có tâm và làm hết sức mình nên đặc biệt dễ được lãnh đạo chú ý ở nơi làm việc và được coi trọng. Trong thời điểm này, người tuổi Dần ắt hẳn sẽ gặp may mắn, quý nhân may mắn, có cơ hội thăng quan tiến chức, đồng thời tài lộc cũng rủng rỉnh, hanh thông, liên tiếp có bất ngờ.

Vào đúng 7h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường đời, người tuổi Tuất luôn có quý nhân giúp đỡ ở nhiều thời điểm quan trọng. Đặc biệt trong thời điểm này tuổi Dần sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Tuổi Dậu

Trong thời điểm này, tuổi Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu thời gian khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Vào đúng 7h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do lúc này có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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