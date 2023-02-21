Vào đúng 6h sáng Thứ 4 ngày 22/2: Tài lộc vượng phát, sự nghiệp của 3 con giáp từng bước thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống bùng nổ tươi sáng

Những người cầm tinh con Dê trước đây luôn gặp phải bất hạnh và không thể làm những gì họ thích. May mắn thay, tình trạng này sẽ sớm kết thúc. Trong thời điểm này, người tuổi Mùi sẽ thay đổi vận thế sa sút, tỏa sáng rực rỡ, mọi việc suôn sẻ. Cải thiện không ngừng trong kinh doanh và kiếm được thu nhập dồi dào. Đối với các bạn độc thân có cơ hội gặp gỡ tình duyên.

Còn trong chuyện tình cảm, người tuổi Mùi cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội làm quen với những đối tượng khác giới. Nếu cảm thấy có thiện cảm với đối phương thì đừng ngần ngại cho họ và bản thân cơ hội nhé.

Còn những tuổi Mùi làm công ăn lương sẽ sắp xếp hợp lý thời gian để làm thêm các công việc khác, gia tăng thu nhập. Trong lúc tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Thân đã sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình.

Tuổi Dậu

Cuộc sống của con giáp Dậu là ngũ hành thiên phú là vàng, bản tính khoan dung, nhân ái và tràn đầy năng lượng. Trong thời điểm này vận khí của người tuổi Dậu hội tụ.

Bạn sẵn sàng với những nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ nên sẽ đến lúc khổ tận cam lai.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió, không còn trở ngại. Trong lúc vận khí đang tốt, tuổi Dậu có thể tính đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tượng khách hàng mới.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng rất viên mãn. Gia đình êm ấm luôn là điểm tựa để bạn trở về sau mỗi ngày chinh chiến bên ngoài.

Tuổi Tuất

Trong thời điểm này, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Sau thời diểm này, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỷ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm