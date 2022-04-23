Vào đúng 2 ngày cuối tuần 23 - 24/04 của tháng 4: Những con giáp cứ ngồi yên MAY MẮN sẽ tự tìm đến đầu giường

Cuối tuần này, tuổi Mùi đón vận quý nhân khá vượng, vận trình nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng mừng. Công việc ở thời điểm hiện tại không có gì phải lo lắng, làm đâu xong đó.

Đặc biệt, những chú Dê còn có sự hậu thuẫn của Thần Tài, tài vận tăng tiến đáng kể. Nhất là trong thứ 7, các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi.

Tranh thủ lợi thế đang có, bản mệnh hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để tranh thủ giành lợi thế về mình.

Bạn không phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được thành tích tốt, tăng tiến tài lộc, quan trọng là phải mạnh dạn tiến lên, đừng quá do dự kẻo tuột mất cơ may.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong ngày thứ 7 này. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

Trong công việc, những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Thân

Phương diện tài lộc của người tuổi Thân được dự báo là sẽ có nhiều khởi sắc vào dịp cuối tuần này nhờ có tài tinh nâng đỡ. Bạn có các nguồn thu nhập khá giả, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực.

Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng.

Các đơn đặt hàng về ồ ạt, dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân. Bạn có thể suy tính đến việc tung những mặt hàng mới ra ngoài thị trường, tranh thủ lợi thế dẫn đầu.

Đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

