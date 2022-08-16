Vào đúng 10h sáng, thứ 3 ngày 16/8, SÁCH TRỜI ĐÃ CHẤM, 3 con giáp này đưa tay là vớ được lộc, tài vận bùng nổ, tiền trải đầy nhà, chớp mắt thành tỷ phú, sự nghiệp thăng hoa

Người tuổi Thìn sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đường tài lộc của con giáp tuổi Thìn cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ “túi tiền” của bạn.

Người tuổi Thìn trong 10h sáng hôm nay có vận trình khá tốt đẹp, ít nhất là về khoản tiền bạc. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này, tiền hết rồi lại có, chẳng đến nỗi lâm vào cảnh túng thiếu đâu.

Người tuổi Tỵ trời sinh có tính lương thiện, dịu dàng, nhiệt tình với mọi người và biết nghĩ cho người khác. Chính nhờ điều này mà những người cầm tinh con Rắn luôn được Bồ Tát phù hộ, gặp nạn hóa cát, gặp dữ hóa lành.

Đây là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi Thìn. Bản mệnh gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, con giáp này có thể nhận được những khoản tiền thưởng nằm ngoài dự đoán.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong 10h sáng nay hưng vượng đến mức con giáp này đại phú đại quý, có thể chuyển vận đổi đời chỉ trong chớp mắt mà thôi. Tử vi tài lộc tuổi Tý ngày 16/8 cho thấy, đây là khoảng thời gian mà sự nghiệp đạt được mức phát triển ổn định, còn tài vận thì bùng nổ không ngừng.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài này ngày càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được. Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý khiến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền trong túi tăng lên nhanh chóng.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong 10h sáng nay hưng vượng đến mức con giáp này đại phú đại quý, có thể chuyển vận đổi đời chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 10h sáng nay, tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đổi khác. Không giống thời gian trước khi nhiều biến động xảy ra, con giáp tuổi Tuất vào thời điểm này tài vận được quý nhân phù trợ, có thể kiếm tiền 1 cách dễ dàng hơn.

Người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, 10h sáng nay tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Chính vì vậy, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất nhất định sẽ thu được nhiều của cải.

Người cầm tinh con giáp tuổi Tuất có vận trình tài lộc trong thời điểm này rất tốt. Tài vận của Tuất sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tuất đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, con giáp này đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình vào 10h sáng nay.

Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, 10h sáng nay tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.