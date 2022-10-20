Vào cuối tuần: Thần Phật độ trì, Quý Nhân dõi bước, đi đến đâu tiền theo đến đó, bên phải Phúc Lộc Thọ tam toàn, bên trái Song Hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:35

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tuần có 3 con giáp thành công nối tiếp thành công, đại cát đại lợi, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp một bước lên hương.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình tự do, phóng khoáng. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi này có chính kiến riêng và không thích so sánh. Trong công việc, con giáp không ngừng tìm tòi, đưa ra những ý kiến, phát kiến mới để tăng hiệu suất lao động. Cũng bởi vậy mà con giáp này được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến.

Vào cuối tuần: Thần Phật độ trì, Quý Nhân dõi bước, đi đến đâu tiền theo đến đó, bên phải Phúc Lộc Thọ tam toàn, bên trái Song Hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuối tuần, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài ban phát của cải, làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc. Nhờ làm việc chăm chỉ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, con giáp này giải quyết được các vấn đề, đạt thành tích cao trong công việc. Người đang muốn chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên thu về thành quả đúng như mong đợi.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người luôn mưu cầu quyền lực và sự giàu có, nên họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Bản mệnh sẽ được mời về làm một vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận. Suy nghĩ lâu cuối cùng cũng quyết định vì đó là một vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng. Đừng ngại khó khăn, hãy thử sức khi nghĩ rằng mình có thể và thành công sẽ tới.

Vào cuối tuần: Thần Phật độ trì, Quý Nhân dõi bước, đi đến đâu tiền theo đến đó, bên phải Phúc Lộc Thọ tam toàn, bên trái Song Hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cuối tuần tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp sự nghiệp phát triển. Thời điểm này, tuổi Thìn gặp được nhiều may mắn, chuyện gì cũng hanh thông thuận lợi giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ, cuộc sống tài chính cũng được cải thiện.

Tuổi Mùi

Vào cuối tuần này, người tuổi Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi. Bên cạnh đó, nếu con giáp may mắn tuần này đang ấp ủ một dự án đầu tư, kinh doanh nào đó thì cũng có thể bắt đầu ngay, đừng nên chần chừ, do dự quá lâu.

Vào cuối tuần: Thần Phật độ trì, Quý Nhân dõi bước, đi đến đâu tiền theo đến đó, bên phải Phúc Lộc Thọ tam toàn, bên trái Song Hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Theo tử vi 3 ngày (17, 18 và 19/10), những con giáp dưới đây làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ.

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