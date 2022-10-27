Vào cuối tuần: 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 01:00

Trong thời gian cuối tuần nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên 3 con giáp sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài vào cuối tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm cuối tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Vào cuối tuần: 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xuất hiện từ đầu tuần, thậm chí đến lúc này nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn nhanh nhạy, biết nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ có một nhược điểm là quá hấp tấp nên đôi khi vụt mất thời cơ tốt, khiến bản thân phải đối mặt với không ít khó khăn, gian nan.

Vào cuối tuần: 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

So với những con giáp khác, tuổi Tỵ là người dám nghĩ dám làm và có khả năng bứt phá bản thân. Để có thể tự mình xây dựng cuộc sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ, tuổi Tỵ sẵn sàng xông pha, thậm chí thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường mới. Cuối tuần, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ thay đổi theo hướng tích cực, gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp cũng như có hướng đi mới giúp kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, tuổi Tỵ cần phải thấu đáo, nắm bắt thời cơ, đưa cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình vui vẻ, lạc quan như những chú khỉ vậy. Người tuổi này cũng rất tự lập và cầu tiến. Họ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến góp ý để tự hoàn thiện bản thân. Vì vậy, dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn, con giáp tuổi Thân vẫn từng bước vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Vào cuối tuần: 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được tiếp nhận các dự án lớn có tiềm năng phát triển. Trong khi đó, một số người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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