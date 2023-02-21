Vào buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp: Từ nay rủng rỉnh kiếm tiền, hưởng hết giàu sang, thăng tiến lên vị trí đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 00:00

Tử vi 12 con giáp hằng ngày dự vào vào thời điểm này có 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến.

 

Tuổi Dần

Những người sinh ra thuộc con giáp này chân thành với mọi người, làm việc chu đáo, bản tính hiền lành, thoạt nhìn là người vợ, người mẹ tốt. Họ đối xử tốt với người khác cũng rất được lòng mọi người, và sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu, ngôi sao may mắn ở trên cao, đặc biệt có liên quan đến tiền bạc.

Vào buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp: Từ nay rủng rỉnh kiếm tiền, hưởng hết giàu sang, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Dần có vận khí vượng, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Họ rất thông minh và có khả năng lãnh đạo phi thường, đồng thời tuổi Dần thích quyền lực và muốn được mọi người ngưỡng mộ và rất giỏi nắm bắt cơ hội. Trong vận hạn họ nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tạo nên những rạng rỡ mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồng thời họ cũng có biệt tài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu được mưu đồ của đối phương, vì thế tránh được tai họa do tiểu nhân gây ra.

Tuổi Hợi

Những chú heo thuộc con giáp này từ nhỏ đã thích hưởng thụ bản thân, thậm chí còn ham chơi, quyết liệt nhưng khi đã nghiêm túc thì nhất định sẽ dốc hết sức lực, rất có chí tiến thủ, vận trình công việc hanh thông, lại còn gặp những sao may mắn vào tuổi trung niên khiến họ gặp nhiều may mắn.

Vào buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp: Từ nay rủng rỉnh kiếm tiền, hưởng hết giàu sang, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm này. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Tuổi Dậu

Những người sinh con giáp này sẽ có những bước phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Trong thời điểm này, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo trong mọi mặt công việc, đồng thời họ cũng làm việc chăm chỉ, dám vượt lên vì thế có thể vượt quá thất bại.

Vào buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp: Từ nay rủng rỉnh kiếm tiền, hưởng hết giàu sang, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Dậu được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Dậu có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe cúng có dấu hiệu phát triển tốt, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Nhưng người thuộc 3 con giáp sau có tính cách chăm chỉ, cần mẫn làm việc. Họ luôn không ngừng phấn đấu đề giành lấy sự thành công cho riêng mình, vì thế cho dù trước mắt có là khó khăn hay trở ngại thì họ cũng sẽ cố hết sức vượt qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/2 tu vi ngay 22/2 tu vi

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 41 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 47 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 49 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số