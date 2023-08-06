Vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo

Tâm linh - Tử vi 06/08/2023 09:19

Tử vi có nói, vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, vận trình của 3 con giáp dưới đây biến chuyển khởi sắc, tài lộc đầy tay. Hãy xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình tài lộc ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến. Nhờ sức chiến đấu bền bỉ, vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ đến mấy thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi và tìm được hướng đi mới cho mình.

Những nàng Dê chẳng quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia, cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi đúng như kế hoạch bạn đề ra. Bên cạnh, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo làm nghề kinh doanh buôn bán.

Vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được trời phú cho sự thông minh và có đầu óc sáng suốt, không chỉ nổi trội về năng lực bản thân mà họ còn đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội, rất dễ gặt hái được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tử vi nhận thấy, vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, tuổi Thân may mắn có cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh tại cung Tài Bạch. Đây là điềm báo hết sức cát lợi bởi cát tinh này sẽ thúc đẩy vượng tài khí.

Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao", không quá để tâm và cũng không mong đợi quá nhiều, thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn. 

Vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, bạn không cần phụ thuộc vào bất cớ ai mà vẫn có thể mở lối đi riêng, đem lại tài vận cuồn cuộn cho chính bản thân mình và cả người khác. Nhờ vào tài hoa và vận khí tốt lành, con giáp này có thể gặt hái thành công ngay từ khi còn trẻ tuổi, cả đời được hưởng phúc khiến người khác ghen tị.

Chỉ cần bản mệnh có thể dũng cảm đi theo con đường mà mình đã chọn, không lùi bước trước khó khăn thử thách. Đồng thời, người tuổi Thìn còn biết nhìn xa trông rộng thì có ngày sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang, có quyền cao chức trọng, được mọi người xung quanh tôn trọng.

Vào 9 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày tiếp theo (26/7 - 1/8), TOP 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, công danh vang dội, tài lộc sum suê

Đúng 7 ngày tiếp theo (26/7 - 1/8), TOP 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, công danh vang dội, tài lộc sum suê

Bước sang 7 ngày tới, do ăn ở hiền lành hay làm điều tốt tích đức nên 3 con giáp dưới đây sẽ được thần tài chiếu cố, làm ăn thuận lợi, vận may mang đến tài lộc ngút ngàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 20/6 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng