Vào 9 ngày cuối tháng 11 (22/11 - 30/11/2022), số trời định sẵn 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 17:10

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ thừa thắng xông lên, xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong 9 ngày cuối tháng 11.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 11 là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm. Các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Vào 9 ngày cuối tháng 11 (22/11 - 30/11/2022), số trời định sẵn 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 11 là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số “đỏ” nhất trong 9 ngày cuối tháng 11. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình. Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. 

Tử vi học có nói, đây là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều “lộc lá”, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Vào 9 ngày cuối tháng 11 (22/11 - 30/11/2022), số trời định sẵn 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 2
Tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số “đỏ” nhất trong 9 ngày cuối tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 11, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ. Con giáp này làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Vào 9 ngày cuối tháng 11 (22/11 - 30/11/2022), số trời định sẵn 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 11, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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