Vào 7h ngày 23/10: Chuyện xui hóa lành, may mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:00

Tử vi dự đoán có 3 con giáp thành công gặt hái được không ít thành tựu vẻ vang, thu về những cơ hội phát triển vượt bậc vào khung giờ này. Cũng nhờ vậy đường tiến thân của họ trở nên rộng mở vô cùng. Cùng xem những con giáp may mắn đó là những ai?

 

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ lại có bản lĩnh hơn người, có khả năng vượt qua mọi khó khăn trắc trở và thành công bằng chính thực lực của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị.

Vào 7h ngày 23/10: Chuyện xui hóa lành, may mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi Tuất muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, thông minh, sống độc lập và không ngừng sáng tạo để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Ngọ đa số sống xa gia đình, tuy nhiên họ luôn cố gắng để tìm kiếm sự giàu có cho bản thân và đem đến sự hưng vượng cho gia đạo.

Vào 7h ngày 23/10: Chuyện xui hóa lành, may mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, những khó khăn đều được giải quyết. Tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Ngọ thay đổi mọi thứ. Tài vận trong thời gian ngắn có thể sẽ không phất lên ngay, mọi thứ sẽ hanh thông suôn sẻ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần.

Vào 7h ngày 23/10: Chuyện xui hóa lành, may mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. Người tuổi Thân gặp được Đại Quý nhân phù trợ, có sao Cát phù chiếu mệnh, nên có lộc lớn. Thậm chí, nhờ 1 khoản đầu tư nào đó mà bạn có thể trở thành đại gia.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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