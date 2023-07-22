Vào 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/7): 3 con giáp hưởng trọn may mắn, tiền vận giàu có, phú quý vô lượng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này tâm tính tốt, luôn sống lạc quan, yêu đời. Chính vì vậy, dù gặp khó khăn, họ vẫn tự động viên bản thân cũng như những người xung quanh mình.

Trong thời điểm này, họ có tài năng, ước mơ, hoài bão nhưng lại không gặp may mắn. Sự nghiệp của họ thường dậm chân tại chỗ, thậm chí có những bước lùi. Người tuổi này sở hữu năng lực cá nhân tốt nhưng vì chưa gặp được quý nhân, chưa có cơ may nên không phát triển được nhiều. Thời điểm này tài lộc của con giáp tuổi Mão họ mới vượng. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của họ nở rộ.

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, chính là giai đoạn thăng hoa nhất đối với tuổi Sửu. Chỉ cần biết phát huy hết thế mạnh của bản thân, tuổi Sửu nhất định sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì cũng xây dựng sự nghiệp viên mãn thăng hoa, hậu vận sẽ viên mãn không ngừng.

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Trong thời điểm này, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé. Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Người độc thân có chủ đào hoa chiếu mệnh nên có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Bạn nên mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình cảm đến từ người ấy, biết đâu hai người lại là một cặp đôi tiền định đấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm