Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 13:48

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Dần cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Dần cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Tử vi cho thấy, 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch chính là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Dần. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Đây chính là thời điểm mà mọi việc của tuổi Dần cực kỳ suôn sẻ, muốn nghèo khổ cũng chẳng có cơ hội.

Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thầy tử vi tiết lộ, trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống tương đối ổn định vì không có xung đột hay tương hợp, lại có các sao đại quý chiếu mệnh, nên những người cầm tinh con khỉ sẽ có sự giúp đỡ của người lớn tuổi trong sự nghiệp, cũng như gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Về tài lộc cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi suôn sẻ.

Trong thời điểm này, tuổi Thân còn có cơ hội được giới thiệu bạn đời thông qua người lớn tuổi. Ngoài ra, đối với những người chưa có nhu cầu lập gia đình cũng sẽ gặp được hảo duyên, giúp cuộc sống của họ thêm màu sắc. Tuổi Thân vốn là người sống tình cảm, ngoài ra sự chăm chỉ và nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Bắt đầu từ giữa tháng 9 này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên một tầm cao mới, có thể không thăng hoa như họ từng mong muốn nhưng ít nhất mọi khó khăn thử thách trong thời gian qua đều được giải quyết.

Nhờ cung Quan Lộc, tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội thay đổi cục diện hiện tại trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được hướng đi riêng, giúp cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc. Mọi nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.

Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 28 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 54 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều