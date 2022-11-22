Vào 4 ngày liên tiếp (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 01:00

Trong thời gian này, 3 con giáp khổ tận cam lai, tài vận thăng hoa, sẽ tìm được con đường xây dựng cuộc sống viên mãn.

 

Tuổi Tuất

Về công việc, người tuổi Tuất có thể sẽ được khen thưởng trong tháng này vì những nỗ lực và cống hiến bấy lâu. Về tiền bạc, một khoản thu bất ngờ sẽ đến khiến hầu bao của bản mệnh này rủng rỉnh. Trên phương diện tình cảm, người độc thân cũng sẽ sớm tìm được đối tượng như ý, cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Trong công việc kinh doanh, sẽ có những cơ hội mới tìm đến bản mệnh này. Ngoài ra, tài chính tháng này của người tuổi Tuất cũng liên quan trực tiếp đến các quyết định mà họ đưa ra.

Vào 4 ngày liên tiếp (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão

Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm thậm trí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kì tính huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp.

Vào 4 ngày liên tiếp (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Mão là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Vận may có thể sẽ đến trễ nhưng cũng đủ giúp cho tuổi Mão đổi đời. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Mão phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp tuổi Mão đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong thời gian này diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Vào 4 ngày liên tiếp (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước. Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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