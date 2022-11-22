Vào 4 ngày liên tiếp (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều hằng mong ước

Tuổi Tuất

Về công việc, người tuổi Tuất có thể sẽ được khen thưởng trong tháng này vì những nỗ lực và cống hiến bấy lâu. Về tiền bạc, một khoản thu bất ngờ sẽ đến khiến hầu bao của bản mệnh này rủng rỉnh. Trên phương diện tình cảm, người độc thân cũng sẽ sớm tìm được đối tượng như ý, cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Trong công việc kinh doanh, sẽ có những cơ hội mới tìm đến bản mệnh này. Ngoài ra, tài chính tháng này của người tuổi Tuất cũng liên quan trực tiếp đến các quyết định mà họ đưa ra.

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Tuổi Mão

Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm thậm trí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kì tính huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp.