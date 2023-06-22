Vào 4 ngày 23, 24, 25 và 26/6: Ba con giáp uống no lộc Trời, tiền vàng chất đống, tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 15:30

Bốn ngày này là thời điểm vận thế tỏa sáng, cuộc sống thăng hoa của ba con giáp sau đây.

Tuổi Dậu

Sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh nên tuổi Dậu thường có cuộc đời khá êm đềm, mọi sự suôn sẻ như ý. Từ cuộc sống hôn nhân cho tới sự nghiệp, con giáp này đều được hưởng nhiều may mắn hơn hẳn những con giáp khác.

Vào 4 ngày 23, 24, 25 và 26/6: Ba con giáp uống no lộc Trời, tiền vàng chất đống, tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho rằng điều này có được là vì tuổi Dậu vốn dĩ là con giáp vượng quý nhân, cả đời bản mệnh lúc nào cũng có người ở bên hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào con giáp này cần. Sao Tinh Tú chiếu mệnh đồng thời nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của quý nhân mà con giáp này sẽ đạt được những bước tiến rất lớn trên con đường sự nghiệp, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân giỏi sử dụng trí não, có kỹ năng biểu đạt rất nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Người tuổi Thân cũng luôn cẩn thận, có sự thông minh nhạy bén để không để xảy ra bất cẩn trong công việc hay khiến người khác hiểu lầm.

Con giáp tuổi Thân đặc biệt tràn đầy năng lượng, ý chí chiến đấu trong sự nghiệp. Họ không chỉ sẵn sàng thử nhiều cách tiếp cận kinh doanh mới mà còn có thể tĩnh tâm để chờ đợi thời cơ. Con giáp này không vội vàng kiếm tiền, ăn xổi mà cẩn thận gây dựng các mối quan hệ, củng cố năng lực.

Vào 4 ngày 23, 24, 25 và 26/6: Ba con giáp uống no lộc Trời, tiền vàng chất đống, tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi, người tuổi Thân có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc. Mức sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện. Mọi việc sẽ ngày càng thoải mái.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tương hợp tương sinh với sao Tinh Tú chính vì thế mà các bạn có nhiều khả năng được quý nhân mang đến sự trợ giúp rát lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, cải thiện được các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Thìn có tấm lòng lương thiện, thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, dù trong môi trường nào cũng đều có thể gặt hái thành công nhờ thực lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ vô tư của quý nhân.

Vào 4 ngày 23, 24, 25 và 26/6: Ba con giáp uống no lộc Trời, tiền vàng chất đống, tạm biệt đói nghèo, phất lên giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Thìn được cát tinh "Hoa Cái" vốn là ngôi sao đại diện cho quyền quý, cao sao chiếu mệnh, nhờ đó mà sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều. Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại, công việc các bạn đang đảm nhiệm hoặc việc làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước vậy.

Trong thời điểm này, dù là người làm thuê hay người tự kinh doanh đều có vận sự nghiệp rất sáng, làm việc dễ gặt hái thành công.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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Những con giáp sau sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng trong thời gian trong hai ngày này, nếu có cơ hội cất cánh thì phải nắm kỹ.

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