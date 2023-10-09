Vào 3 ngày đầu tuần (9/10 - 11/10), Kim Tài rộng mở, trời định sẵn 3 con giáp có số giàu sang, ngập ngụa trong biển tiền, hỷ sự vẫy gọi

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 05:55

Theo sách tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây hễ bước chân ra đường là lộc lá bủa vây, tiền tự động bay vào túi, sung sướng như tiên khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Nhờ đó bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong 3 ngày đầu tuần tới đây sẽ là thời điểm hoàng kim, bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ.  

Vào 3 ngày đầu tuần (9/10 - 11/10), Kim Tài rộng mở, trời định sẵn 3 con giáp có số giàu sang, ngập ngụa trong biển tiền, hỷ sự vẫy gọi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ  

Khi bắt tay làm việc gì, bạn luôn suy nghĩ kỹ càng và tự thân vận động. Tỵ ít khi dựa dẫm hay trông cậy vào bất kỳ ai. Bởi bạn luôn biết làm chủ cuộc đời của mình, không cần nhờ người khác. Đó cũng là phẩm chất đáng quý, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều trong 3 ngày đầu tuần. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Vào 3 ngày đầu tuần (9/10 - 11/10), Kim Tài rộng mở, trời định sẵn 3 con giáp có số giàu sang, ngập ngụa trong biển tiền, hỷ sự vẫy gọi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Tý giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Bạn khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Tý khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót. Vì vậy Tý luôn là người giữ và xem trọng lời hứa của mình.

Vào 3 ngày đầu tuần, những người cầm tinh tuổi Tý hưởng được phúc lộc lớn nhất ơn trên ban cho. Tài vận của bạn hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn tình duyên. Dự kiến bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời điểm này, tiền bạc tiêu hoài không lo túng thiếu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc.

Vào 3 ngày đầu tuần (9/10 - 11/10), Kim Tài rộng mở, trời định sẵn 3 con giáp có số giàu sang, ngập ngụa trong biển tiền, hỷ sự vẫy gọi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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