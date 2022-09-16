Vào 2 tuần cuối tháng 9, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 19:55

Trong 2 tuần cuối tháng 9, 3 con giáp may mắn sau sẽ được Thần Tài phù trợ, ăn nên làm ra, tài lộc đổ về như thác, gia đạo êm ấm, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, trong 2 tuần cuối tháng 9 sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố. Nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

Vào 2 tuần cuối tháng 9, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, trong 2 tuần cuối tháng 9 sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu đã chịu không ít vất vả nhưng vào thời gian 2 tuần cuối tháng 9, vận may của tuổi Sửu lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn.

Con giáp này không chỉ gặp may mắn trong công việc, tiền bạc đổ về như thác mà còn có hạnh phúc gia đình, gia đạo êm ấm, gặp nhiều phúc lành. Cuộc sống của những người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công, vận may rực rỡ.

Vào 2 tuần cuối tháng 9, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 2
Thời gian qua, tuổi Sửu đã chịu không ít vất vả nhưng vào thời gian 2 tuần cuối tháng 9, vận may của tuổi Sửu lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 tuần cuối tháng 9, những người cầm tinh con ngựa sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối. Công việc làm ăn và cuộc sống gia đình đều thuận lợi, hanh thông, tiền bạc nhiều vô kể, hạnh phúc cứ từ từ mà đến.

Mọi tài lộc lớn bé đều sẽ về tay con giáp tuổi Ngọ. Chỉ cần dựa vào chính mình, những người tuổi Ngọ cũng có thể làm nên thành tựu lớn trong đời. Cuộc sống sẽ tự nhiên mà trở nên thư thái, bình yên. Con đường sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Vào 2 tuần cuối tháng 9, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 3
Trong 2 tuần cuối tháng 9, những người cầm tinh con ngựa sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (4/9 - 5/9), 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi

Chỉ trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (4/9 - 5/9), 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi

Tử vi có nói, trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai khi xuất hiện những cơ hội may mắn tột đỉnh về tiền bạc, 3 con giáp sau sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, sung túc.

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