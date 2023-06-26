Vào 2 ngày giữa tuần này (27/6, 28/6): Thời cơ đổi đời đến, 3 con giáp may mắn mở cửa nhận lộc đỏ VÀNG RỒNG, vạn sự hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 10:53

Thời gian 2 ngày giữa tuần này, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp nhận về rất nhiều tài lộc, cuộc sống trở nên hanh thông, viên mãn.

Tuổi Tý

Thời gian 2 ngày giữa tuần này, cục diện Lục Hợp xuất hiện che chở cho vận trình của người tuổi Tý thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, con giáp này dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người.

Không những vậy, Thực Thần còn mang tới những cơ hội kinh doanh béo bở từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng vững vàng từ trước đó, quan trọng là bản mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Nếu không đủ tự tin, đừng quên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

Vào 2 ngày giữa tuần này (27/6, 28/6): Thời cơ đổi đời đến, 3 con giáp may mắn mở cửa nhận lộc đỏ VÀNG RỒNG, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày giữa tuần này, tuổi Tỵ mang điềm báo vượng quý nhân, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa. Bạn có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới, tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn bản thân trong tập thể.

Thời gian này, Chính Quan hiệp trợ, lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực làm việc hết mình cho người tuổi Tỵ. Nhân đà này, bản mệnh phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân, có như vậy con đường thăng tiến của bạn mới thêm phần bằng phẳng.

Vào 2 ngày giữa tuần này (27/6, 28/6): Thời cơ đổi đời đến, 3 con giáp may mắn mở cửa nhận lộc đỏ VÀNG RỒNG, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dậu nhiều cơ hội làm ăn thuận buồm xuôi gió trong 2 ngày giữa tuần này. Bản mệnh sẽ được người quen, đối tác lâu năm giới thiệu cơ hội tốt để đầu tư, kinh doanh, sẽ có lợi khá nhiều cho bản thân mình. Đừng chần chừ quá lâu mà để thời cơ trôi qua mất nhé.

Người tuổi Dậu trở nên quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được mục đích. Hãy cứ tin vào năng lực của chính mình, rồi bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Vào 2 ngày giữa tuần này (27/6, 28/6): Thời cơ đổi đời đến, 3 con giáp may mắn mở cửa nhận lộc đỏ VÀNG RỒNG, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi ngày 26/6/2023 tử vi cuối tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tuần mới tử vi đầu tuần

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 54 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy