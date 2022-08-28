Vào 2 ngày đầu tuần (29/8, 30/8), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 21:18

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tuất không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng thực sự khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng con giáp này đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay số tiền khổng lồ.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được vô số cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình trong khoảng thời gian này nữa đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tuổi Tuất đã gom được cho mình 1 số tiền kha khá luôn rồi đó!

Vào 2 ngày đầu tuần (29/8, 30/8), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 1
Đúng 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tuất không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng thực sự khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp phát tài trong 2 ngày đầu tuần không thể không nhắc đến người tuổi Mão. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Đặc biệt tài vận của tuổi Mão thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. "Cờ đến tay ai người đó phất", tuổi Mão hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Vào 2 ngày đầu tuần (29/8, 30/8), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 2
Trong danh sách những con giáp phát tài trong 2 ngày đầu tuần không thể không nhắc đến người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Những chú Gà hay lam hay làm lại có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

Vào 2 ngày đầu tuần (29/8, 30/8), tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 3
Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Sang ngày mai 20/8, đồng hồ reo lúc 12h30, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, phúc khí hanh thông, may mắn đủ đường, một bước lên hương

Sang ngày mai 20/8, đồng hồ reo lúc 12h30, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, phúc khí hanh thông, may mắn đủ đường, một bước lên hương

Bước sang 12h30 ngày mai 20/8/2022, 3 con giáp may mắn này sẽ trở nên giàu có bất ngờ, đối đời trong phút chốc, vận may tìm tới không cản nổi.

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