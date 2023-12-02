Vào 17h ngày 2/12: 3 con giáp 'lên đồ' chuẩn bị đón Thần Tài ghé thăm nhà, trong túi có tiền trong tay có của, lộc bay ngập đầu, tài vận đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gặp nhiều hỷ sự, may mắn ngập tràn vào 17 giờ ngày 2/12.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Vào 17 giờ ngày 2/12, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có.

Trong thời điểm này, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Vào 17h ngày 2/12: 3 con giáp 'lên đồ' chuẩn bị đón Thần Tài ghé thăm nhà, trong túi có tiền trong tay có của, lộc bay ngập đầu, tài vận đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh vào 17 giờ ngày 2/12. Dù tháng trước Tý có mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Phương diện tài lộc đã có khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua, khiến công việc mãi giậm chân tại chỗ. Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Lúc này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Vào 17h ngày 2/12: 3 con giáp 'lên đồ' chuẩn bị đón Thần Tài ghé thăm nhà, trong túi có tiền trong tay có của, lộc bay ngập đầu, tài vận đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dám nói và hành động nhưng lại luôn thiếu quyết đoán, trời sinh là người tài giỏi có vận khí rất tốt. Vào 17 giờ ngày 2/12, tuổi Sửu vượng khí vượng phát, tài vận vượng phát. Ngoài ra, đối với những người sinh thuộc con giáp này thì tình duyên sẽ được viên mãn trong thời điểm này.

Thời gian này Sửu có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi. Các bạn Sửu được các ngôi sao tốt lành phù hộ, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được lý tưởng của mình.

Vào 17h ngày 2/12: 3 con giáp 'lên đồ' chuẩn bị đón Thần Tài ghé thăm nhà, trong túi có tiền trong tay có của, lộc bay ngập đầu, tài vận đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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