Vào 17h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2022: Vận may lặng lẽ đến bên cạnh 3 con giáp, tài lộc bùng nổ, bình an vô sự vượt qua mọi chông gai, tiến đến đỉnh cao vinh quang

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 12:30

Tử vi dự đoán vào thời điểm này có 3 con giáp vượng sắc nở rộ, tài chính thuận lợi, cùng xem đó là những con giáp nào.

 

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Tý dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Vào 17h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2022: Vận may lặng lẽ đến bên cạnh 3 con giáp, tài lộc bùng nổ, bình an vô sự vượt qua mọi chông gai, tiến đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có những người cầm tinh con chuột có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong thời điểm này, hãy nắm bắt thật tốt bạn nhé! Đồng thời lời khuyên cho bạn là nên hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng, chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

Tuổi Thân

Thân thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Thân có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Vào 17h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2022: Vận may lặng lẽ đến bên cạnh 3 con giáp, tài lộc bùng nổ, bình an vô sự vượt qua mọi chông gai, tiến đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thân nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Thân tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hài hước, chân thành và tốt bụng. Trong thời điểm này, bạn sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng. Dù là của cải hay vận may đào hoa cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tài lộc vượng phát cũng thúc đẩy vận đào hoa của họ hanh thông, có nhiều người khác phái quý mến. Họ rất dễ dàng tìm được một người thân yêu để gắn bó cả đời.

Vào 17h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2022: Vận may lặng lẽ đến bên cạnh 3 con giáp, tài lộc bùng nổ, bình an vô sự vượt qua mọi chông gai, tiến đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Mão còn có cơ hội thăng quan tiến chức, ghi được dấu ấn của mình trong công việ. Tài chính được khai thông, bạn có nguồn thu nhập từ cả công việc chính và phụ, bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc thì sẽ gặt hái thành công. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có một mối quan hệ mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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