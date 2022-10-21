Vào 16h ngày 22/10: 3 con giáp ‘tụ hỷ tụ tài’, số đỏ như son, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bạc, thoát vận xui, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 16:00

Xin chúc mừng 3 con giáp thành đạt trong khung giờ này. Bạn có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, hãy cố gắng để có thể gặt hái thành công nhé.

 

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, chăm chỉ, họ luôn không ngừng cầu tiến trong cuộc sống, kiên trì vững bền với hy vọng gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Thân đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Vào 16h ngày 22/10: 3 con giáp ‘tụ hỷ tụ tài’, số đỏ như son, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bạc, thoát vận xui, phúc khí vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động, vào buổi sáng mọi thứ không mấy suôn sẻ, công việc và tài chính gặp nhiều trắc trở, tuy nhiên về cuối ngày tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Tuổi Thân chuẩn bị tinh thần nghênh đón hỷ sự, những khó khăn sẽ được giải quyết. Lúc này, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dần

Theo tử vi, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Công lao của bạn đã được công nhận, hãy coi đó là động lực để cố gắng không ngừng.

Vào 16h ngày 22/10: 3 con giáp ‘tụ hỷ tụ tài’, số đỏ như son, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bạc, thoát vận xui, phúc khí vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, lúc này cũng là thời điểm cực kì may mắn khi bản mệnh làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình cởi mở, dễ gần và rất hòa đồng. Họ là bậc thầy trong giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất kiên trì trong công việc. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự bền bỉ và tích cực. Người tuổi Tỵ hành động chắc chắn, nói được làm được. Vì vậy, họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên tạo điều kiện. 

Vào 16h ngày 22/10: 3 con giáp ‘tụ hỷ tụ tài’, số đỏ như son, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bạc, thoát vận xui, phúc khí vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân. Thành công của con giáp này trong thời điểm hiện tại cũng tạo tiền đề cho tương lai may mắn, tốt đẹp. Con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng nhiều, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Dự đoán 3 con giáp này mạnh mẽ vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu lớn trong 4 ngày này.

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