Vào 13h ngày 21/10: Đụng ở đâu, tiền ra ở đấy, 3 con giáp may mắn nào làm gì cũng được Thần Tài chống lưng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 13:00

Bước vào khung giờ này, những con giáp sau gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Họ từng bước gặt hái thành công, đón những ngày tháng no ấm, sung túc.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thông minh và khéo léo, đầy nội lực. Con giáp này tâm tính thiện lương, ngay thẳng nên được những người xung quanh yêu mến. Người tuổi này cũng rất nghị lực, kiên trì. Trong công việc, dù gặp khó khăn, thất bại, họ cũng không nản lòng, nhụt chí và luôn cố gắng tìm cơ hội cho riêng mình.

Vào 13h ngày 21/10: Đụng ở đâu, tiền ra ở đấy, 3 con giáp may mắn nào làm gì cũng được Thần Tài chống lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ khung giờ này, con giáp tuổi Thìn có tài lộc đạt đỉnh, thu nhập tăng đều. Được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này vượt qua những khó khăn, trở ngại, đạt được thành công trong công việc. Không những thế, những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời lớn. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tích tốt trong công việc, sự nghiệp lên hương đến không ngờ. Những người còn độc thân cũng có vận đào hoa nở rộ, có hy vọng sẽ gặp được người ưng ý.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi vốn hiền lành, giỏi giang, luôn nhờ vào thực lực để làm nên thành công cho mình. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho chính mình.

Vào 13h ngày 21/10: Đụng ở đâu, tiền ra ở đấy, 3 con giáp may mắn nào làm gì cũng được Thần Tài chống lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi tuy không tham vọng nhưng trong một giai đoạn nhất định, họ sẽ được thượng đế chiếu cố, giúp xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Từ giai đoạn này trở đi, vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều hạnh thông. Đặc biệt, cuộc sống tuổi Mùi vẹn toàn không ngừng. 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý với kinh nghiệm phong phú có thể đạt được thành công khi bắt tay vào mọi việc trong khung giờ này. Bạn khiến mọi người xung quanh vô cùng khâm phục.

Vào 13h ngày 21/10: Đụng ở đâu, tiền ra ở đấy, 3 con giáp may mắn nào làm gì cũng được Thần Tài chống lưng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, bạn làm việc chăm chỉ bởi bạn muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nhờ các công việc tay trái mà bạn có thể kiếm được một khoản kha khá trong khung giờ này, giúp cải thiện cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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