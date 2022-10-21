Vào 12h ngày 22/10: 3 con giáp được Ngọc Hoàng rót lộc vào tay, bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc

Vào khung giờ, người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu của bản mệnh đã được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không hề ngần ngại trao cho bạn thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực.

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, tuy rằng con giáp này không gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nhưng họ có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận mọi thử thách nhờ vậy mà cuộc sống tương lai thăng hoa rực rỡ.

Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới của mình. Để thích nghi được với vị trí mới thì cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Thân đều không xuất thân trong gia đình ấm no sung túc nhưng với bản lĩnh tuyệt vời họ đã gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ. Lúc này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động tích cực. Trong công việc, tuổi Thân không chỉ được thăng hoa tiến chức mà còn tìm được cơ hội tốt để đổi đời, kéo theo tài vận dồi dào.

Tuổi Tỵ

Người sinh năm Tỵ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp xã hội. Họ là bậc thầy trong giao tiếp, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong xã hội. Vì vậy, họ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ hữu hảo. Nhờ mạng lưới quan hệ rộng mà con giáp này có nhiều cơ hội kinh doanh, công việc. Lúc này, người tuổi Tỵ nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân nên sự nghiệp của họ có nhiều tiến triển. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội đầu tư mới, hứa hẹn sinh lời lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi xui xẻo cũng dần qua đi, khó khăn mấy cũng giải quyết được, con giáp tuổi Tỵ ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Trong lúc này, con giáp có vận đỏ trong kinh doanh, môi giới nên hãy tận dụng thế mạnh trong các mối quan hệ của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.