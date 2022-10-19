Vào 12h ngày 20/10: 3 con giáp kinh doanh phát tài, phát lộc, cuộc đời sang trang, tiền bạc sung túc

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 12:00

Vào khung giờ này, những con giáp dưới đây được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt.

 

Tuổi Thân

Vào khung giờ này, con giáp Thân có Thần Tài chiếu cố nồng hậu, nợ mấy cũng trả hết, tiền bạc dư dả. Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, chăm chỉ và luôn không ngừng cố gắng trong cuộc sống để gặt hái được những điều tốt đẹp.

Vào 12h ngày 20/10: 3 con giáp kinh doanh phát tài, phát lộc, cuộc đời sang trang, tiền bạc sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ luôn có ý chí vươn lên, không muốn đầu hàng trước số phận, và bằng lòng chấp nhận mọi thử thách để thay đổi cuộc sống khó khăn hiện tại. Thời điểm này, tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, giúp tài chính được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu được biết đến là những người chăm chỉ, nghiêm túc, tận tâm trong công việc. Con giáp tuổi này có nhiều tham vọng, có mục tiêu phấn đấu sự nghiệp và không muốn sống an phận thủ thường. Người tuổi Dậu hợp với ngành nghề kinh doanh. Họ buôn bán bằng cả cái tài, cái tâm chứ không đơn thuần chỉ vì vật chất.

Vào 12h ngày 20/10: 3 con giáp kinh doanh phát tài, phát lộc, cuộc đời sang trang, tiền bạc sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người sinh năm Dậu được Thần Tài ban phát tài lộc. Họ nhận được thêm cơ hội đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ buôn may bán đắt. Nếu làm văn phòng sẽ được cấp trên công nhận, sớm thăng chức quản lý. Họ cũng có cơ hội tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khung giờ này, con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, vận khí hanh thông, tương lai hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng tài lộc vào khung giờ này. Vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Vào 12h ngày 20/10: 3 con giáp kinh doanh phát tài, phát lộc, cuộc đời sang trang, tiền bạc sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này là lúc những người tuổi Dần có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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