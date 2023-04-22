Vào 12 ngày tới (23/4 - 4/5): Độc chiếm Thần Tài, 3 con giáp tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 16:24

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 12 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ trong 12 ngày tới. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Vào 12 ngày tới (23/4 - 4/5): Độc chiếm Thần Tài, 3 con giáp tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật đã qua, trong 12 ngày tới, Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong thời gian này. Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Vào 12 ngày tới (23/4 - 4/5): Độc chiếm Thần Tài, 3 con giáp tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi có nói, trong 12 ngày tới, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc trước đó. Trong thời gian này, Thân sẽ là con giáp “số hưởng”, tiền bạc tiêu cả năm cũng không hết.

Vào 12 ngày tới (23/4 - 4/5): Độc chiếm Thần Tài, 3 con giáp tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tham khảo, chiêm nghiệm

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