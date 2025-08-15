Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), tuổi Dần có một ngày làm việc hăng say và chăm chỉ nhờ cát tinh Thiên Ấn che chở. Bạn làm gì cũng tự tin và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp con giáp này sớm gặt hái được thành công. Nếu biết nhân cơ hội này thừa thắng xông lên thì bạn sẽ còn nhận được nhiều may mắn hơn nữa.

Cũng cần nhắc nhở tuổi Dần dù đang có ưu thế nhưng cũng không nên vì thế mà đề cao mình quá hoặc ngủ quên trên chiến thắng, kẻo điều đó rất dễ gây ra rắc rối cho bản thân bạn. Vì vậy hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, ham học hỏi sẽ không bao giờ hối hận vì những nỗ lực này.

Con giáp tuổi Tý

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), Chính Quan soi đường, người tuổi Tý hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Bạn khiến cho tất cả mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Đây là lúc bản mệnh cần tiếp tục đặt ra mục tiêu tiếp theo cho mình, chớ vội vàng bằng lòng với hiện tại.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo.Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), đem tới những tin vui trên phương diện tình cảm cho người tuổi Thìn. Bạn chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên có thể khiến cho người bạn luôn yêu mến rung động. Với người có đôi có cặp, bạn trân trọng mối quan hệ hiện tại và làm gì cũng nghĩ cho người ấy trước tiên.

Tuổi Thìn có vận may tốt. Bạn hiểu rõ mình muốn gì trong công việc và cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt. Cứ làm theo quy tắc trong công việc. Sếp bảo gì thì làm, chỉ cần làm tốt, tiểu nhân sẽ không có gì để nói xấu bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!