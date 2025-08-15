Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 15/08/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), tuổi Dần có một ngày làm việc hăng say và chăm chỉ nhờ cát tinh Thiên Ấn che chở. Bạn làm gì cũng tự tin và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp con giáp này sớm gặt hái được thành công. Nếu biết nhân cơ hội này thừa thắng xông lên thì bạn sẽ còn nhận được nhiều may mắn hơn nữa. 

Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng cần nhắc nhở tuổi Dần dù đang có ưu thế nhưng cũng không nên vì thế mà đề cao mình quá hoặc ngủ quên trên chiến thắng, kẻo điều đó rất dễ gây ra rắc rối cho bản thân bạn. Vì vậy hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, ham học hỏi sẽ không bao giờ hối hận vì những nỗ lực này.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), Chính Quan soi đường, người tuổi Tý hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Bạn khiến cho tất cả mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Đây là lúc bản mệnh cần tiếp tục đặt ra mục tiêu tiếp theo cho mình, chớ vội vàng bằng lòng với hiện tại. 

Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo.Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), đem tới những tin vui trên phương diện tình cảm cho người tuổi Thìn. Bạn chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên có thể khiến cho người bạn luôn yêu mến rung động. Với người có đôi có cặp, bạn trân trọng mối quan hệ hiện tại và làm gì cũng nghĩ cho người ấy trước tiên. 

Vào 11 ngày tiếp theo (18/8 - 28/8), 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, TÀI LỘC ĐẠI PHÁT, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có vận may tốt. Bạn hiểu rõ mình muốn gì trong công việc và cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt. Cứ làm theo quy tắc trong công việc. Sếp bảo gì thì làm, chỉ cần làm tốt, tiểu nhân sẽ không có gì để nói xấu bạn. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC

Từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thợ lặn ghi lại khoảnh khắc rùng rợn khi bị cá mập hổ khổng lồ kéo xuống nước sâu

Thợ lặn ghi lại khoảnh khắc rùng rợn khi bị cá mập hổ khổng lồ kéo xuống nước sâu

Video 19 phút trước
Đang nằm trên ghế, cụ bà 80 tuổi bị nam thanh niên bóp cổ tử vong ở TP.HCM

Đang nằm trên ghế, cụ bà 80 tuổi bị nam thanh niên bóp cổ tử vong ở TP.HCM

Đời sống 21 phút trước
Vô tình gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi bám theo sau rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt

Vô tình gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi bám theo sau rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 29 phút trước
Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Video 39 phút trước
Con bò 'đi lạc' vào hầm Thủ Thiêm, giao thông vào trung tâm TP.HCM rối loạn 30 phút

Con bò 'đi lạc' vào hầm Thủ Thiêm, giao thông vào trung tâm TP.HCM rối loạn 30 phút

Đời sống 43 phút trước
Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, 3 con giáp TÀI LỘC tự tìm tới nhà, tiền đồ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời, cuộc đời sang trang huy hoàng

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, 3 con giáp TÀI LỘC tự tìm tới nhà, tiền đồ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời, cuộc đời sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thót tim trước khoảnh khắc máy bay hạ cánh giữa bão lớn, va chạm với đường băng, tạo ra những tia lửa sáng rực

Thót tim trước khoảnh khắc máy bay hạ cánh giữa bão lớn, va chạm với đường băng, tạo ra những tia lửa sáng rực

Video 1 giờ 19 phút trước
Hai công nhân bị điện giật ngưng tim, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ

Hai công nhân bị điện giật ngưng tim, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sau khi xảy ra va chạm giao thông liên hoàn, người phụ nữ cầm dao tấn công người gây náo loạn trên phố

Sau khi xảy ra va chạm giao thông liên hoàn, người phụ nữ cầm dao tấn công người gây náo loạn trên phố

Video 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, 3 con giáp TÀI LỘC tự tìm tới nhà, tiền đồ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời, cuộc đời sang trang huy hoàng

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, 3 con giáp TÀI LỘC tự tìm tới nhà, tiền đồ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời, cuộc đời sang trang huy hoàng

Qua đêm nay 15/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, cuộc đời sang trang

Qua đêm nay 15/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, cuộc đời sang trang

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, coi chừng tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, coi chừng tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tinh hoa hội tụ trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8/2025), 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ

Tinh hoa hội tụ trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8/2025), 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/8-17/8), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/8-17/8), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành, hạnh phúc mỹ mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành, hạnh phúc mỹ mãn