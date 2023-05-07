Vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 17:57

Tử vi có nói, vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, vận trình của 3 con giáp dưới đây biến chuyển khởi sắc, tài lộc đầy tay. Hãy xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình tài lộc ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến. Nhờ sức chiến đấu bền bỉ, vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ đến mấy thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi và tìm được hướng đi mới cho mình.

Những nàng Dê chẳng quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia, cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi đúng như kế hoạch bạn đề ra. Bên cạnh, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo làm nghề kinh doanh buôn bán.

Vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được trời phú cho sự thông minh và có đầu óc sáng suốt, không chỉ nổi trội về năng lực bản thân mà họ còn đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội, rất dễ gặt hái được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tử vi nhận thấy, vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Thân may mắn có cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh tại cung Tài Bạch. Đây là điềm báo hết sức cát lợi bởi cát tinh này sẽ thúc đẩy vượng tài khí.

Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao", không quá để tâm và cũng không mong đợi quá nhiều, thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn. 

Vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, bạn không cần phụ thuộc vào bất cớ ai mà vẫn có thể mở lối đi riêng, đem lại tài vận cuồn cuộn cho chính bản thân mình và cả người khác. Nhờ vào tài hoa và vận khí tốt lành, con giáp này có thể gặt hái thành công ngay từ khi còn trẻ tuổi, cả đời được hưởng phúc khiến người khác ghen tị.

Chỉ cần bản mệnh có thể dũng cảm đi theo con đường mà mình đã chọn, không lùi bước trước khó khăn thử thách. Đồng thời, người tuổi Thìn còn biết nhìn xa trông rộng thì có ngày sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang, có quyền cao chức trọng, được mọi người xung quanh tôn trọng.

Vào 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền vàng đầy tay, phúc khí ngập tràn, vô ưu vô lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay

Cuối tháng 4 dự đoán, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc, tiền đếm mỏi cả tay

Tử vi nói rằng, cuối tháng 4, những con giáp này đón nhận nhiều vận may và suôn sẻ, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 11 ngày tới tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tu vi thang 3 am lich tử vi ngày 18/3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót