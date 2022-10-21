Vào 10h ngày 22/10: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:00

Trong thời gian này, 3 con giáp dưới đây có tài lộc bùng nổ, sự nghiệp có nhiều bước tiến lớn.

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý là cái tên đầu tiên được nhắc tới trong danh sách những con giáp thành công vào khung giờ này. Tử vi nói rằng tuổi Tý có thể gặt hái nhiều thành công nếu biết đầu tư đúng hướng. Tuổi Tý có tham vọng cộng với khả năng tính toán cực giỏi, thêm một chút may mắn giúp họ đạt được kết quả như mong muốn.

Vào 10h ngày 22/10: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này sẽ có nhiều thử thách cho con giáp Tý. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến tuổi Tý phải lo lắng vì nhờ tài năng của bản thân cùng quý nhân phù trợ, bản mệnh có thể giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp. Sự nghiệp của tuổi Tý ngày càng phát triển ổn định, thu nhập tăng đều, gia đình cũng yên ấm, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, không ngừng nỗ lực, tìm kiếm những cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ sống độc lập, kiên định và luôn nhiệt huyết với những quyết định của mình, mặc dù có thất bại họ cũng xem đó là bài học để vươn lên chính mình. Đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có những lúc vận may không mỉm cười khiến họ phải đối mặt với không ít trắc trở.

Vào 10h ngày 22/10: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trước là tài chính tuổi Tỵ được cải thiện, sau là công việc suôn sẻ thuận lợi. Lúc này Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ, mối quan hệ trong xã hội được củng cố, giúp họ làm được nhiều việc và gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có năng lực mạnh mẽ, đầu óc thông minh hơn người. Đồng thời, người tuổi này có lòng tự trọng rất cao. Họ ham học hỏi, không muốn tụt hậu so với những người khác. Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp.

Vào 10h ngày 22/10: Thần Tài phát tín hiệu tốt lành, 3 con giáp đột phá trong công việc, kinh doanh hồng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. Sức khỏe của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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