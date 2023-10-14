Vào 10 ngày tới (15/10 - 24/10), Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp hốt hết sao trời, tiền bạc đầy tay, người đeo đầy vàng, ai cũng ganh tị

Tâm linh - Tử vi 14/10/2023 09:58

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài khi sang 10 ngày tới. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua và cũng là nhờ may mắn, bạn sẽ được hốt vàng hốt bạc, tiền tài đầy két.

Tuổi Mùi

Chúc mừng tuổi Mùi là con giáp phát tài khi sang 10 ngày tới. Vận trình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, nhờ đó mà bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ.

Một số người có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn hoặc những lĩnh vực mới mẻ, hứa hẹn đem lại nguồn tiền lâu dài và ổn định hơn trước. Với người làm công ăn lương, mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp mang cho bạn niềm hứng khởi để tạo ra càng nhiều giá trị và sự sáng tạo trong công việc. Nhờ đó, bạn có thể nhận được những cái gật đầu hài lòng từ cấp trên và cả sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp.

Vào 10 ngày tới (15/10 - 24/10), Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp hốt hết sao trời, tiền bạc đầy tay, người đeo đầy vàng, ai cũng ganh tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, đúng 10 ngày tới, người tuổi Mão đón nhận đến nhiều tin vui tốt lành, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Con giáp này là người thông minh, lại nhanh nhẹn và có nhiều ý tưởng độc đáo nên làm việc cũng trôi chảy hơn thường lệ, nhìn chung không gặp phải vướng mắc gì. Nhờ vậy, bạn được cấp trên thưởng nóng hoặc tăng lương, xem xét cất nhắc nâng cao vị trí trong thời gian tới.

Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có nhiều cơ hội thuận lợi để đón tiền về túi. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian này sẽ suôn sẻ hơn bạn nghĩ, vậy nên hãy nhanh tay tận dụng cơ hội đang có. Nếu đang ấp ủ dự định gì thì bạn nên bắt tay vào ngay, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng, đối tác và cả người thân của mình.

Vào 10 ngày tới (15/10 - 24/10), Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp hốt hết sao trời, tiền bạc đầy tay, người đeo đầy vàng, ai cũng ganh tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào 10 ngày tới, Thân là con giáp phát tài lại thêm Tam Hội hỗ trợ, tuổi Thân đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc, mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên bạn vẫn thuận lợi vượt qua, đổi lại ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Chắc hẳn cấp trên sẽ chẳng ngại ngần gì mà không thưởng nóng cho một nhân viên xuất sắc như bạn.

Thiên Tài cũng giúp con giáp này có cơ may phát tài rất lớn, đặc biệt là người buôn bán kinh doanh. Chuyện làm ăn tiến hành thuận lợi khiến cho tiền bạc ào ào đổ về nhà, chẳng lo túng thiếu. Một số người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng hứa hẹn sẽ được trả công xứng đáng, giúp bạn càng có thêm động lực cho tương lai.

Vào 10 ngày tới (15/10 - 24/10), Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp hốt hết sao trời, tiền bạc đầy tay, người đeo đầy vàng, ai cũng ganh tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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