Vào 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch ai đen mặc ai: 3 con giáp này đón vía Thần Tài, kinh doanh nhuận phát, tình duyên nở hoa, đời thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 09:15

Tử vi dự đoán trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ có cung tài cực kỳ may mắn, làm ăn thuận lợi đủ đường.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách linh hoạt, nhiều tài nghệ. Đa số họ được Trời Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý.

Từ khi còn nhỏ, vận thế của Thân đã tốt hơn so với những người khác. Con giáp này được ví như “ngôi sao may mắn” của gia đình. Nhà nào có người tuổi Thân thì các thành viên trong nhà đều có thể nhận được sự che chở vô tận của Thần Phật. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Vào 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch ai đen mặc ai: 3 con giáp này đón vía Thần Tài, kinh doanh nhuận phát, tình duyên nở hoa, đời thăng hạng - Ảnh 1

Một khi con giáp này kết thúc được sự xâm hại của vận rủi thì vận may sẽ không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phúc đại quý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh hiền lành, chân thật, siêng năng và luôn nỗ lực không ngừng trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra, tuổi Mùi còn là kiểu người tinh tế, biết suy nghĩ cho người khác, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung của tập thể.

Vào 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch ai đen mặc ai: 3 con giáp này đón vía Thần Tài, kinh doanh nhuận phát, tình duyên nở hoa, đời thăng hạng - Ảnh 2

Con giáp này có tấm lòng thiện lương, cả đời làm việc thiện, sống tử tế nên được Thần Phật che chở, phúc đức vô biên. Có thể nói những người này gặp khó khăn nào cũng được giải quyết ổn thoả, hiếm khi nào phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Nếu tuổi Mùi một lòng thành tâm hướng Phật thì phúc phần sẽ càng lớn, cuộc đời lại càng thêm rực rỡ và viên mãn.

Tuổi Ngọ

Ngọ ăn nói tốt, có năng khiếu hài hước, biết gây dựng quan hệ. Công việc đối với bạn là đam mê, kiếm tiền vừa là trách nhiệm vừa là niềm yêu thích. Thế nên chỉ cần là Ngọ quyết tâm thì không việc gì không thành công cả. 

Vào 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch ai đen mặc ai: 3 con giáp này đón vía Thần Tài, kinh doanh nhuận phát, tình duyên nở hoa, đời thăng hạng - Ảnh 3

Có quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ đi đâu cũng được trao cơ hội lớn bởi sự thông minh toát ra từ con người bạn khiến cho người khác tin rằng, việc gì vào tay bạn cũng sẽ làm tốt, hiệu quả cao. Bạn được những người mới gặp lần đầu hi vọng, trao cơ hội bởi họ thấy được những tố chất hơn người từ bạn. Trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ có cơ hội lớn trở thành đại gia, được người người ngưỡng mộ. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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